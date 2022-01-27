我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

亞當斯胞弟可繼續在市府任職 但只領1元年薪

連日大幅震盪 股指回吐升幅

財經新聞組／綜合報導
美股27日仍是大幅震盪。(美聯社)
美股27日仍是大幅震盪。(美聯社)

投資人繼續仔細思考聯準會(Fed)的最新政策決定、最新的GDP數據和企業財報，美股27日仍是大幅震盪。

道瓊工業平均指數收盤小跌7.31點或0.02%至3萬4160.78點，盤中一度度大漲逾600點。史坦普500指數下跌23.43點或0.54%至4326.51點。那斯達克綜合指數在盤中上揚後下跌189.34點或1.4%至1萬3352.78點。

美股連續3個交易日經歷雲霄飛車式走勢，本周股指每天都出現大幅波動。即使盤中走勢劇烈，但道指本周僅下跌0.3%，而史指下跌1.6%，那指下跌3%。

本月三大股指均處於負值區域，那指較盤中歷史高點下跌逾17%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)本周強烈表示，自2018年底以來的首次升息可能最快在 3 月到來。

Fed主席鮑爾26日的說法讓市場感到不安，他說Fed在對就業造成負面影響之前升息仍有「相當大的空間」。

Sevens Report 創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說，「昨天的FOMC決定和鮑爾的施壓對美股而言既有利也有弊，但最終，它主要強化了我們所知道的：Fed對升息是很認真的，這將繼續維持市場波動。」

投資人還消化了27日一系列經濟數據和財報。

商務部報告，第4季國內生產總值(GDP)同比成長6.9%。接受《道瓊》調查的經濟學者的預計為5.5%。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Mike Reynolds)在報告中表示：「在最近一系列令人失望的經濟數據點中，第4季GDP報告令人驚喜。」

即使財報強勁，英特爾下跌7.04%，特斯拉下跌11.55%。

在傳出Pershing的阿克曼(Bill Ackman)買進310萬股股票後，Netflix上漲7.51%。

投資 指數 升息

上一則

Fed展現超鷹立場 多國央行將被「壓著」升息

下一則

麥當勞植物漢堡 賣得比預期好

延伸閱讀

抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次

抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次
Fed暗示將升息 道指回吐升幅

Fed暗示將升息 道指回吐升幅
Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看
被鮑爾任內最鷹立場嚇到 美股指期續挫 日經指數大跌3%

被鮑爾任內最鷹立場嚇到 美股指期續挫 日經指數大跌3%

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32
「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25

超人氣

更多 >
蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形
6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出

6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出
川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬

川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
2歲兒玩媽咪手機 「清空購物車」 2000元家具送到家

2歲兒玩媽咪手機 「清空購物車」 2000元家具送到家