連日大幅震盪 股指回吐升幅

美股27日仍是大幅震盪。(美聯社)

投資 人繼續仔細思考聯準會(Fed)的最新政策決定、最新的GDP數據和企業財報，美股27日仍是大幅震盪。

道瓊工業平均指數 收盤小跌7.31點或0.02%至3萬4160.78點，盤中一度度大漲逾600點。史坦普500指數下跌23.43點或0.54%至4326.51點。那斯達克綜合指數在盤中上揚後下跌189.34點或1.4%至1萬3352.78點。

美股連續3個交易日經歷雲霄飛車式走勢，本周股指每天都出現大幅波動。即使盤中走勢劇烈，但道指本周僅下跌0.3%，而史指下跌1.6%，那指下跌3%。

本月三大股指均處於負值區域，那指較盤中歷史高點下跌逾17%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)本周強烈表示，自2018年底以來的首次升息 可能最快在 3 月到來。

Fed主席鮑爾26日的說法讓市場感到不安，他說Fed在對就業造成負面影響之前升息仍有「相當大的空間」。

Sevens Report 創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說，「昨天的FOMC決定和鮑爾的施壓對美股而言既有利也有弊，但最終，它主要強化了我們所知道的：Fed對升息是很認真的，這將繼續維持市場波動。」

投資人還消化了27日一系列經濟數據和財報。

商務部報告，第4季國內生產總值(GDP)同比成長6.9%。接受《道瓊》調查的經濟學者的預計為5.5%。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Mike Reynolds)在報告中表示：「在最近一系列令人失望的經濟數據點中，第4季GDP報告令人驚喜。」

即使財報強勁，英特爾下跌7.04%，特斯拉下跌11.55%。

在傳出Pershing的阿克曼(Bill Ackman)買進310萬股股票後，Netflix上漲7.51%。