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Fed展現超鷹立場 多國央行將被「壓著」升息

編譯陳家齊／綜合外電
美國物價一直飆，聯準會即將啟動升息循環，新興市場也將被聯準會「壓著」跟隨升息。路透
美國物價一直飆，聯準會即將啟動升息循環，新興市場也將被聯準會「壓著」跟隨升息。路透

在美國聯邦準備理事會（Fed）26日釋出了超級鷹派的貨幣政策緊縮訊息後，多國央行可能也跟隨Fed腳步，就算是在國內通膨壓力不高、增長前景仍有疑慮下，仍須啟動或者繼續進行緊縮循環。

Maybank Kim Eng研究公司資深經濟學家Chua Hak Bin開門見山指出：「Fed就是『世界的央行』，Fed更加鷹派的態度，就會逼著新興市場的央行必須開始加速恢復貨幣政策正常化（回收先前因疫情釋出的經濟刺激）。」

印尼已意外先行採取鷹派態度，在Fed決策前夕表示將及早升息，穩定印尼盾匯價以及債券市場。新加坡在25日也無預警緊縮政策，讓市場大感意外，並暗示4月將進一步緊縮。港幣匯價釘住美元的香港主管機關也在27日表示，將密切關注市場動態出手維持穩定。

澳洲、印度、泰國、印尼、菲律賓、紐西蘭及南韓2月都將陸續召開央行決策會議，牛津經濟研究院估計，印度將必須實施緊縮動作，馬來西亞與菲律賓也可能必須提出緊縮計畫。

這些新興市場國家的困境是，國內通膨狀況可能沒有美國嚴重，疫情未解下經濟復甦也還沒站穩腳步，就被逼得要跟Fed一同緊縮政策，因為這些經濟體的經濟規模不大，難以緩解和Fed不同調所造成的熱錢等問題。

相較下，經濟體量全球第三的日本，預料繼續採取超寬鬆貨幣政策，短期內沒有緊縮跡象，因為這波全球供應鏈大塞車造成的物價上漲，反而讓日本盼來泡沫經濟破滅後將近30年來求之不得的通膨上漲，不打算此時撲滅漲價壓力。

中國大陸也走自己的路，在國內經濟局勢疲軟、房地產市場崩盤可能造成嚴重衝擊的狀況下，中國人民銀行（大陸央行）近來是擴大放水以刺激經濟。

紐西蘭27日公布，去年第4季消費者物價指數年比暴升至5.9%，較前一季的4.9%加速上揚，且是31年來最高，和美國直衝7%的狀況類似，因此很有理由採取緊縮政策。

在亞洲以外地區，加拿大央行26日意外表示由於疫情作亂，目前維持利率不變，但也釋出下次（3月）會議即將升息的訊號。智利央行26日則是拿出20年來最猛烈的巨砲，一次大幅升息1.5個百分點（6碼），拉高基準利率至5.5%，對抗已升高至7.2%的CPI升幅。

在英國，市場交易價格已經反映市場預期央行會在2月3日再升息1碼，繼續對付英國正面臨的30年來最高通膨速度。

央行 升息 疫情

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