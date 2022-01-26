氣候變遷嚴重影響咖啡種植，價格恐大漲

咖啡豆種植將受氣候嚴重影響。（路透）

這則壞消息可能會讓咖啡 愛好者憂心忡忡：根據1月26日發表在科學期刊《Plos One》上的一項研究，未來幾年氣候變化將使阿拉比卡(Arabica)咖啡的種植變得更加困難。

該研究根據幾個全球氣候模型的預測，研究2050年前咖啡種植條件將如何變化。結果顯示，由於氣候變化的影響，到2050年時，咖啡植物將「大大」不適合在當前的咖啡產區種植。

星巴克 和其他主要咖啡銷售商使用的阿拉比卡咖啡本來就是一種需要特定條件才能開花的挑剔作物。根據瑞士蘇黎世應用科學大學學者格魯特(Roman Grüter)等人的研究，目前最適合咖啡生長的地區是中美洲和南美洲，尤其是巴西 ，以及中非和西非以及南亞和東南亞的部分地區。

報告發現，在接下來的28年裡，預計氣候變化對這些地區的影響將使它們對咖啡作物的友好程度大大降低。

報告指出：「接受調查的主要咖啡生產國如巴西、越南、印尼、哥倫比亞，都受到氣候變化的嚴重影響，適宜地區急劇減少。到2050年時，不適宜種植地區將增加。」更高的溫度使咖啡更難種植。

該研究還研究了氣候變化將如何影響腰果和酪梨的生長條件。報告表示，對於這些農作物，氣溫上升事實上反而可以在某些地區創造新的適合生長環境。然而，研究發現，咖啡「被證明是最脆弱的，氣候的負面影響在所有主要產區占主導地位」。

作者得出結論，對於這三種作物，「大多數主要產區都需要適應氣候變化。」這可能包括培育更適合新條件的品種。就咖啡而言，這也可能意味著改種羅布斯塔(Robusta)樹，這種樹更堅硬，但生產的咖啡豆通常被認為質量低於阿拉比卡咖啡豆。

格魯特指出，「在最壞情況下，這也可能代表農民將被迫轉種另一種作物。」並補充說「很難說這將在何時何地發生」。

某些公司已經在為不斷變化的情況預做準備。例如，星巴克正向農民提供更耐氣候的咖啡品種，並努力保護重要咖啡種植區的風險森林，以及其他舉措。

●咖啡價格飆升

由於氣候惡劣，咖啡價格近年早已飆升。

全球最大咖啡豆供應國巴西的嚴重乾旱和異常霜凍條件，推高了咖啡期貨價格。

去年美國咖啡零售價格上漲6.3%，低於總體通膨水平。包括星巴克在內的主要咖啡公司以固定價格提前購買咖啡。但最終，價格上漲將打擊消費者。供應緊張只會加劇這種情況。

咖啡只是受極端天氣影響的一類食物。在某些地區以前從來沒出現過的乾旱、風暴和霜凍，如今正在成為世界各地農業地區的常態，讓農民難以提前規畫預防，嚴重破壞糧食供應並推高價格。