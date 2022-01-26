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Fed指3月升息 道指回吐升幅

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

Fed指3月升息 道指回吐升幅

財經新聞組／綜合報導
在聯準會(Fed)主席鮑爾暗示Fed有足夠的空間在經濟受損之前提高利率後，美股26日在震盪交易中走跌。
在聯準會(Fed)主席鮑爾暗示Fed有足夠的空間在經濟受損之前提高利率後，美股26日在震盪交易中走跌。

在聯準會(Fed)主席鮑爾暗示Fed有足夠的空間在經濟受損之前提高利率後，美股26日在震盪交易中走跌。

道瓊工業平均指數下跌129.64點或0.38%至3萬4168.09點，盤中一度上揚逾500點，但在Fed會議結束後回吐。史坦普500指數下跌6.52點或0.15%至4349.93點。受微軟上漲提振，那斯達克綜合指數小漲2.82點或0.02%至1萬3542.12點。

鮑爾在新聞發布會上表示在升息損害勞動市場前「有相當大的空間」後後，股市從高位回落，美國國債殖利率飆升。鮑爾還表示，由於「通膨風險仍在上行」，物價可能會繼續走高。

在鮑爾發表評論後，指標10年期美國國債殖利率攀升至1.8%以上，因為交易員認為這意味著Fed可能會在收緊政策方面更加積極，即使1月股市已處動盪中。

OANDA策略師莫亞(Edward Moya)在報告中表示：「在聽到Fed主席鮑爾的談話後，很明顯，進一步升息的風險已經升高，華爾街早前的漲勢全面退縮。」

Fed在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升25個百分點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在聲明指稱：「由於通膨率遠高於2%且勞動市場強勁，委員會預計將很快調升聯邦基金利率的目標區間。」Fed 2月不開會。

這項決定在意料之中，股市在聲明發布後不久維持上漲。然而，隨著鮑爾的談話，股市開始出現波動，本周繼續波動。

Fed還發布另一份聲明表示，將在升息後開始縮減資產負債表，這是許多交易員不希望Fed立即採取進一步的收緊行動。

Jefferies首席市場策略師澤沃斯(David Zervos)表示，「鮑爾不想因為對勞動市場太過緊迫而破壞了40年來抗通膨的聲譽，而我認為這就是我們今天對他的觀感。他非常擔心這種通膨需要下降。他很擔心，並認為這會發生，但他不會冒險。」

26日是美股連續第3個交易日出現劇烈漲跌。

道指25日收低，但盤中一度大跌818.98點，之後上漲226.54點。24日更收復盤中1115 點的跌點，收盤上揚。

1月所有三大主要股指都明顯下跌。那指處於修正區域，較盤中高點下跌超過16%，本月下跌13%。史指自年初來下跌超過8%，較高點下跌近10%。

與此同時，投資者消化了來自微軟和其他公司獲利結果的強勁財報。

在當季營收優於預期後，微軟上漲2.85%，在Fed發布會議結果前的交易時段提振了主要股指和科技股。

T3Live分析師雷德勒(Scott Redler)說，微軟的「電話會議進展順利，推升了市場」。他補充說，該股的漲勢是否會持續「將是很多科技股的指標」。

在下跌個股方面，飛機製造商波音自2019年以來首次出現正現金流，但股價下跌4.82%，其787夢幻客機稅前費用高達35億元。

鮑爾 殖利率 微軟

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