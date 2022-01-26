疫情衝擊供應鏈 IMF首席經濟學家：中國應鬆綁清零政策

圖為北京民眾排隊接受病毒檢測。（新華社）

國際貨幣基金（IMF）高階官員今天表示，中國應該和其他國家一樣開始「重新調整」其積極的抗新冠肺炎（COVID-19）政策，試著消除疫情 對全球供應鏈 和經濟成長持續造成的負面影響。

中央社引述IMF新上任的第二把交椅、首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）接受法新社專訪時表示，有了疫苗和治療，各國應該能夠恢復更正常的活動。

中國應鬆綁「清零」政策

被問及中國是否是時候鬆綁其新冠肺炎「清零」政策時，戈匹納斯說：「首先，我要承認中國的清零政策在2020和2021年都非常有效。他們的確診數非常低、病故人數非常少，經濟也在恢復，所以這是一個很有效的策略。」

不過她說：「和所有國家一樣，中國的確將需要重新調整，因為我們看到疫情爆發更加頻繁，隨之而來的更多封鎖措施，就算封鎖有其相當的針對性，我們也必定會看到這對活動產生負面影響。」

「如果事情變得更為嚴重，就不會只是進一步減緩（經濟）成長速度，還會對全球供應鏈造成非常重要的後果。」

「因此我會說，我們逐漸走向這樣的認知，因為我們擁有疫苗、檢測和療法，我們能回歸更正常的狀態。」

美國通膨率年底前難降到2%

關於美國經濟的通膨風險，戈匹納斯表示：「通膨差不多在全球各地都升高了，尤其你若從整體通膨率來看，許多國家都相當高，因為我們看見能源價格和糧食價格大漲。」

「美國就是一個例子，那裡的通膨範圍相當廣泛，你可以看見包括薪資也跟著上漲。」

「我們預測多數國家通膨今年一整年下來會陸續下跌，特別是在下半年，接著進入2023年時，我們會看見通膨現象消退。」

「就我們看來，更有可能發生的情況是（美國）到今年底前都不會降到2%，事實上，還會比2%高一些…要到進入2023年才會進一步下降。」

60%低收入 國家陷債務困境

至於較高的利率所帶來的風險方面，戈匹納斯指出：「我們擔心高債務程度，重要的是，許多低收入國家必須支付高額償債成本。我們評估有60%低收入國家不是已經陷入債務困境，就是有很高的風險陷入債務困境。」

「所以這是非常艱難的時期。隨著全球利率升高，這將會是他們的一大財政成本。」