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千點震盪再現 道指拉回小跌

財經新聞組／綜合報導
銀行和能源股是受惠經濟復甦和殖利率上升的類股板塊，引領25日的反彈。(美聯社)
銀行和能源股是受惠經濟復甦和殖利率上升的類股板塊，引領25日的反彈。(美聯社)

道瓊工業平均指數25日收低，但在聯準會(Fed)正準備收緊貨幣政策之際，幾乎重現另一個跌深收高的走勢。

道指下跌66.77點或0.19%至3萬4297.73點，盤中最低下跌819點，最高上揚226點。史坦普500指數下跌53.68點或1.22%至4356.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌315.83點或2.28%至1萬3539.29點。

道指前一日盤中下跌超過1000點，收盤卻上揚，創史上首例。那指也收復盤中4.9%的跌幅，收盤上漲，為2008年以來的最大反彈。史指也從大跌中反彈至收盤。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示，「雲霄飛車式的交易氣氛仍在繼續。」「不過沒有跌破昨天的低點。」

銀行和能源股是受惠經濟復甦和殖利率上升的類股板塊，引領25日的反彈。指標10年期美國國債殖利率25日恢復2022年的走升趨勢至1.78%左右。美國商銀上漲2%，花旗集團上漲2.25%。西方石油(Occidental Petroleum)、APA Corp和Halliburton均上漲7%以上。

美國運通是道指和史指漲幅最大的個股，收漲8.87%。道指數成份股IBM和嬌生公司在公布上季財報後也領漲道指。

科技股在利率上升之下舉步維艱。輝達今年來下跌24%，25日下跌4.48%。微軟在收盤後發布財報前下跌2.66%。

奇異電氣是史指中跌幅最大的個股之一，該公司獲利超出預期但營收未達預期，收跌5.98%。

即使24日跌深反彈，史指1月仍下跌逾8%，為2020年3月疫情爆發以來最糟單月走勢。

SoFi 投資策略主管楊恩(Liz Young)指出，「我覺得走勢還沒結束。」「這是我們還無法適應新環境的消化過程。」

10年期美國國債殖利率今年檢節節走高，因為Fed暗示最快將於3月開始升息並收緊貨幣政策。投資人已從市場高成長領域轉向更安全的投資。那指跌入修正區域，較盤中紀錄下跌超過15%。

巴克萊銀行分析師德許潘迪(Maneesh Deshpande)在報告中表示，「貨幣緊縮帶來的下行風險高於歷史水平。截至目前為止，痛苦僅限於高估值股票，但市場正在醞釀更全面的避險跡象。」

Fed為期2天的政策會議於25日開始，投資人關注Fed何時升息以及升息幅度的最新資訊。市場預計Fed最快會在3月發出升息訊號，並會採取更多政策收緊措施來應對高通膨。

投資人還關注俄羅斯與烏克蘭邊境的地緣政治緊張局勢。由於擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭，拜登總統24日與歐洲領導人進行了交談。

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