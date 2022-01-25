台積電超越中國科技巨擘 市值6000億美元亞洲最高

華爾街日報報導，隨著全球半導體需求不斷增長，晶圓代工龍頭台積電（TSMC）市值達到6000億美元，成為亞洲最有價值公司。（路透）

華爾街日報報導，隨著全球半導體需求不斷增長，晶圓代工龍頭台積電 （TSMC）市值達到6000億美元，成為亞洲最有價值公司。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）基於最新收盤價的數據顯示，台積電市值在全球排名第9，稍遜於美國股神巴菲特（Warren Buffett）的控股企業波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）。

與此同時，台積電也取代中國騰訊控股有限公司（Tencent Holdings Ltd.），成為亞洲市值第一的公司。由於近期北京 對科技巨頭的監管政策持續加嚴，騰訊也受到巨大影響。

今天收盤時，騰訊市值約為5690億美元。財經數據供應商FactSet的資料顯示，自2021年12月15日以來，台積電的市值一直高於騰訊。事實上，從去年8月初開始，台積電市值就曾多次超越騰訊。

分析師和投資 人認為，台積電市值不斷創下新高，是因擁有超越英特爾（Intel Corp.）和三星電子（Samsung Electronics Co.）等競爭對手的技術優勢，以及驚人的市占率。台積電還會替部分英特爾的競爭對手生產晶片，包括輝達（Nvidia Corp.）和超微（Advanced Micro Devices Inc）。

香港中庸資本有限公司（Optimas Capital Ltd.）創始人兼首席投資長黃康民（Thomas Wong）表示：「台積電領先競爭對手的技術優勢正在擴大。」該公司也持有台積電的股票。

黃康民還說，華盛頓和北京之間的貿易緊張局勢不僅讓台積電受益，也導致中國晶片製造廠在技術上更難趕上台積電。