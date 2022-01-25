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Panasonic擬量產新電池供貨特斯拉 續航里程提升約2成

中央社東京25日綜合外電報導
日本跨國電機製造商Panasonic擬在日本新設生產線量產新型電池4680，供應美國電動車大廠特斯拉。(美聯社)
日本跨國電機製造商Panasonic擬在日本新設生產線量產新型電池4680，供應美國電動車大廠特斯拉。(美聯社)

日媒報導，為供應美國電動車大廠特斯拉（Tesla）新型車用電池，日本跨國電機製造商Panasonic著眼確保熟練技術人員，擬在日本新設生產線量產新型電池4680。

日本共同社中文網報導，24日得知Panasonic正研究在日本和歌山工廠（和歌山縣紀川市）量產用於純電動車（EV）的新型鋰離子電池4680，預計最快將在今年投資數百億日圓打造生產線，著手準備全面量產，並設想供貨給特斯拉，將加快提升產能與驗證安全性。

4680跟一般常見的乾電池同為圓柱形，直徑約4.6公分、長約8公分，直徑是目前供應特斯拉的圓柱形電池的2倍以上，容量大幅增至5倍左右。據了解，由於可減少每輛汽車的電池數實現高效率裝載，能提升續航里程約2成。

EV車載鋰電池主流產品為方形等類型，由於圓柱形須安裝大量小電池，在精密控制存在難度，各大電動車廠中只有特斯拉採用。Panasonic力圖通過放大尺寸降低控制難度，也向特斯拉以外客戶推銷。

Panasonic目前與特斯拉合營位於美國內華達州的電池工廠Gigafactory，一旦4680實際投產，也可能在美國等地新建大規模生產線。特斯拉同時也接受韓國LG化學和中國寧德時代新能源科技（CATL）供應電池，Panasonic欲憑藉新技術帶動銷量。

日本經濟新聞報導，新型電池4680特色是能以低成本且高效率生產，Panasonic最快將於今年在製造EV電池材料的和歌山工廠，新設一條量產的試產產線並運作。這處工廠截至2012年左右，都生產電腦及行動電話用的鋰離子電池。

報導分析，Panasonic之所以選擇和歌山作為新型電池量產據點，主要是在美國設廠的辛苦經驗。

Panasonic跟特斯拉2014年達成共同設廠協議，量產當年新型電池2170，但在建立一條全新生產線時卡關，讓Panasonic必須從日本調派300到400名技術人員赴美。

美國這處工廠最後花了4年才得以量產，投資額超過2000億日圓。時任社長的現任會長津賀一宏說，「在生產設備的調整方面，只有技術熟練的日本技術人員辦得到」。

Panasonic對要在日本設立一條新的生產線，態度相當慎重，原因是對電池安全性充滿危機感。

一名Panasonic前電池專用技術人員說，如果年產量20億個，只要每1000萬個電池出現1個不良品，就會招致品質不佳的負評。

中國寧德時代新能源科技與韓國LG化學等中韓公司，相繼宣布進行巨額投資計畫，讓伴隨EV市場快速擴大的同時，EV車用電池能不能跟上腳步，已成各家企業一大考驗。

由於部分業者生產的車用電池發生起火問題，讓電池高容量同時也能兼顧安全性，再度成為關注焦點。

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