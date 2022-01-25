市場不排除聯準會3月升息2碼 霹靂手段抗通膨

聯準會26日結束政策會議後，主席鮑爾將召開記者會。(美聯社)

英國央行 已開始升息 來對抗通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）很可能不久將跟進。一些華爾街人士認為，美國央行或許3月升息多達2碼，藉此「震懾」市場展現平抑物價決心。

美國有線電視新聞網財經版（CNN Business）報導，聯準會 26日結束政策會議後，主席鮑爾（Jerome Powell）將召開記者會，屆時投資人將從中尋找央行利率計畫線索。市場目前不預期聯準會本周將升息，認為較可能在3月出手。

那將是2020年3月以來，美國央行首度調整政策利率，當時聯準會為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，將利率下砍至接近0%。聯準會上一回升息，則要回溯至2018年12月。

利率調升將使得大多數民眾和企業的借貸成本更高，進而導致消費者和企業支出速度減緩，通常能夠有抑制物價漲勢的效果。

大多數華爾街人士認為，聯準會希望採取緩慢且穩定的方法來打擊通膨。若升息力道過猛，恐怕會傷害經濟，並使得股市驚慌失措而引發更多震盪。

根據芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）的數據，市場價格目前預估，聯準會有88%的機率在3月16日會議決議升息0.25%（1碼）。

但也有一小群交易商相信，美國央行升息行動會更積極；根據市場價格，預期聯準會屆時有5%的機率升息0.5%（2碼）。其餘7%的機率則是央行按兵不動。

避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）本月稍早在推特（Twitter）發文表示，聯準會若升息0.5個基點，將有助在打擊通膨上「重建自身信譽」，這會是「出乎意料的一步，讓市場感到震撼與威懾（shock and awe），展現它駕馭通膨的決心」。

艾克曼主張，「聯準會在對抗通膨一役正節節敗退，落在應有防線之外，這會讓最脆弱族群蒙受痛苦的經濟後果」。

有些銀行家也認為，聯準會可能一開始就大動作升息。

總部在美國新英格蘭的地區性銀行公民金融集團（Citizens Financial Group）執行長范劭恩（Bruce Van Saun）告訴CNN Business，他目前聽到越來越多升息2碼的聲音。

范劭恩指出，即使市場價格尚未反映聯準會真的可能這麼做，但美國央行會希望加快行動來抑制通膨壓力升高。