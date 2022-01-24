道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

隨著投資 人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。

道瓊工業平均指數 收盤上漲99.13點或0.29%至3萬4364.5點，連續7個交易日以來首日上漲。史坦普500指數收高12.19點或0.28%至4410.13點。那斯達克綜合指數上漲86.21點或0.63%至1萬3855.13點。羅素2000小型股指數也收漲。

那指盤中一度重挫4.9%，道指更是一度下跌1115點，史指在盤中短暫跌入修正區，較1月3日創下的紀錄收盤價下跌逾10%。

24日的大跌拉回走勢是多年來首見，自2008年金融危機之後，那指首度在盤中大跌逾4%後仍能收盤上揚。道指則是自2020年3月以來，再度在盤中最低下跌3.5%以上，但最終收盤站上正值。

摩根大通首席股票策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在24日的報告中表示，股市的賣壓被誇大了，「最近風險資產的回調似乎過度，技術指標接近超賣區域和情緒轉為看跌，代表可能已處於此次修正的最後階段。」「雖然市場難以消化利率上升所帶來的輪動，但預計財報季將讓人放心；在最壞的情況下，『Fed看跌期權』可能會回歸。」

投資人在本周交易首日開盤就拋售科技股，因為擔心聯準會(Fed)將很快大幅收緊政策。但隨著臉書、亞馬遜和微軟上漲，股指反彈走高。

但24日的拉回走勢仍使史指本月下跌7.5%，恐創2020年3月以來最差單月表現。今年的暴跌最初集中在那指和科技股，投資人因升息 而輪轉出估值看來不再有吸引力的股票。

賣盤可能已經達到投降點，在華爾街被稱為市場「恐懼指標」的CBOE波動率指數(VIX)觸及2020年11月以來最高水平，盤中超過38點高點。上周華爾街走勢慘烈，因投資人面對企業財報喜憂參半和對利率上升的擔憂。

一旦恐懼指標達到這些極端，市場就可能出現反彈，即使只是暫時的。

投資人正在關注25日展開並於26日結束的Fed政策會議。市場參與者將觀察有關Fed今年將升息多少以及何時開始的任何訊號。

Allspring Global Investments主動股票主管米勒提(Ann Miletti)指出，「最大的擔憂是Fed如何反應並保持這種平衡行為。」「接下來幾個月我們會經歷很多動盪。」

制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)可能會滿足人們的預期，不會在1月會議上採取行動，而是從3月開始進行多次升息中的第一次。此外，預計Fed將同時宣布結束其每月資產購買計畫。

在會後新聞發布會上，主席鮑爾還可能暗示Fed何時開始縮減其龐大的資產負債表。

高盛周末表示，它認為Fed擴大動作的風險上升，甚至可能超過市場已經消化的今年4次、每次25基點的升息幅度。該投行還表示，Fed可能會在7月開始縮減其持有近9兆元資產。

隨著俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍事部隊，投資人也關注地緣政治緊張局勢。由於擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭，拜登總統24日與歐洲領導人交談。