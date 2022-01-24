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美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

編譯簡國帆／綜合外電
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股賣壓在24日盤中加劇，跌勢擴大至逾3%，道瓊工業指數暴跌逾1,000點，科技股「血流成河」，那斯達克綜合指數跌逾4%，費城半導體指數大跌4.6%，台積電ADR跌3%，特斯拉更跌逾9%。

根據彭博資訊與路透，美股的沉重賣壓起因仍是兩大利空：美國聯準會（Fed）可能加速升息、以及俄羅斯可能進犯烏克蘭、阿拉伯聯合大公國可能面臨更多攻擊的地緣政治緊張。

不過，摩根士丹利策略師Michael Wilson指出，1月市場跌勢「符合」他用小說「冰與火之歌」的比喻，也就是在貨幣政策收緊、成長減緩的情況下，市場勢將下跌，他也再次警告「凜冬已至」。

美股三大指數跌勢在午盤加劇，全都跌超過3%，道瓊工業指數跌1,046點（跌幅3.1%）至33,218.55點，為連續第七個交易日走低，標普500指數跌3.2%至4,255.59點，已從前波高點回跌逾10%，跌入更深的修正領域。

科技股跌勢尤其慘烈，那斯達克綜合指數跌4.7%至13,119.48點，大型科技股倒成一片，Google母公司Alphabet股價跌3.8%，蘋果跌4%，微軟挫跌5.2%，Netflix崩跌10.5%；英特爾跌3.5%，輝達暴跌9.8%。

國際油價也大跌，西德州中級原油期貨跌3.4%至每桶82.24美元，布蘭特原油期貨跌2.9%至每桶85.33美元，紐約黃金現貨則在平盤附近波動，報每英兩1,836.02美元。主要國家公債則走揚，美國10年期公債殖利率跌4個基點至1.72%，德國10年期公債殖利率也跌4個基點至負0.11%。

ASYMmetric ETF執行長Darren Schuringa指出，烏克蘭顯然是市場賣壓主因，在可預見的未來仍將帶給市場壓力，除非出現某種解決方案，或是有比較明朗的可能結果。

指數 殖利率 美股

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