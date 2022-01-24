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全球主要央行步調不一 恐加劇經濟和市場波動

編譯洪啟原／綜合報導
全球主要央行的決策高層21日表示，在疫情高峰期步調一致的各大央行，正準備以不同速度緊縮貨幣政策，這可能為今年的經濟和市場增添波動。(路透)
全球主要央行的決策高層21日表示，在疫情高峰期步調一致的各大央行，正準備以不同速度緊縮貨幣政策，這可能為今年的經濟和市場增添波動。(路透)

全球主要央行的決策高層21日表示，在疫情高峰期步調一致的各大央行，正準備以不同速度緊縮貨幣政策──美國有不只升息4碼的風險，加拿大有可能提前到26日就升息，日本則將維持寬鬆──這可能為今年的經濟和市場增添波動。

近年來，各國央行推出空前的的刺激政策以支撐經濟成長，但過多的資金已將全球大部分地區的通膨推升至數十年高點，引發外界擔憂央行決策可能落後通膨走勢。

美國聯準會（Fed）可能率先緊縮貨幣政策，可能最快在本周調升基準利率。高盛集團等機構認為，Fed今年升息4碼可能都不足以抑制通膨。加拿大可能在下一季升息兩碼到0.75%，年底升至1%，相較下，去年12月的調查顯示，分析師認為加國央行今年第3季才會首次升息，他們當時對年底利率預測值是0.75%。位於光譜另一端的是日本央行，未來幾年可望維持政策異常寬鬆。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在世界經濟論壇（WEF）中說：「這裡的問題是，Fed的做法不僅對美國有影響，對其他國家也有影響，特別是那些持有較多美元債務的國家。」她說，一些國家已經疲軟的復甦可能被潑冷水。

隨著從食品到燃料的日常消費品價格不斷飆升，通膨的問題在於，世界各地的通膨率各不相同，造成不同程度的社會和政治緊張。

歐洲央行總裁拉加德在一場線上小組研討會中說：「檢視勞動力市場，我們並未經歷任何類似辭職潮的情況，我們的就業參與率正在接近疫情爆發前的水準。如果你仔細觀察，就會發現這兩個因素清楚表明，我們的成長速度與美國不同，我們不太可能經歷美國市場面臨的通膨上揚的情況。」不過，她說，歐洲央行也已開始收回超寬鬆政策，計劃今年繼續縮減購債。

日本央行總裁黑田東彥則表示，甚至還沒考慮升息。他說：「我們並不害怕通膨，因為（日本的）通膨率非常低，與美國或歐洲不同。我們目前必須繼續執行極度寬鬆的貨幣政策。」

央行 升息 貨幣

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