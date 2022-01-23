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價值型投資占上風 股神巴菲特績效直追女股神

編譯林奕榮／綜合外電
女股神伍德操盤的方舟創新指數型股票基金今年來已下跌24%。 路透
女股神伍德操盤的方舟創新指數型股票基金今年來已下跌24%。 路透

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark invest）創辦人伍德所執掌的旗下旗艦基金，在後疫情時代的績效表現可能即將被「股神」巴菲特的波克夏公司超越，反映價值型與成長型投資策略的命運已大幅轉變。

英國金融時報（Financial Times）報導，伍德積極押注特斯拉等高成長、具顛覆性的公司，吸引數十億美元資金，使方舟創新指數型基金（ETF）去年的績效勝過多數對手，但之後伍德押注的幾個最大投資標的表現低迷，今年進一步下跌。

與此同時，波克夏公司的股價穩定上揚，2020年初以來，波克夏股價表現與方舟創新ETF之間的差距，已縮小到八個百分點。

這兩大知名投資人績效的相對差距在今年1月尤其更明顯，波克夏股價今年來上漲2%，方舟創新ETF則重挫24%。從去年初至今年1月21日收盤，波克夏股價累計上漲34%，方舟創新ETF同期則挫跌43%。

方舟創新ETF和波克夏公司，分別被視為成長型投資和價值型投資的代表；兩者的績效表現反轉，反映近來成長股與價值股的輪動。

伍德看好的科技成長股，今年陷入困境，而巴菲特所青睞、價格較穩定的類股則持續上揚。這種轉變已引發市場關注，引發投資人推測新的市場環境正在形成。

分析師認為，經濟成長前景好轉，以及聯準會（Fed）等各大央行將更強硬抑制通膨，是促使投資人從成長股轉向價值股的主因。

後疫情時代，巴菲特的波克夏公司績效可能勝過伍德方舟投資管理公司。 路透
後疫情時代，巴菲特的波克夏公司績效可能勝過伍德方舟投資管理公司。 路透

投資 波克夏 股價

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