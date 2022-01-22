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VIX周漲逾50% 標普500到2月初恐都難以脫困

編譯易起宇／綜合外電
近來美股恐慌指數飆升，過去一周大漲逾50%，對美股不是好兆頭。 美聯社
近來美股恐慌指數飆升，過去一周大漲逾50%，對美股不是好兆頭。 美聯社

美股恐慌指數VIX周五（21日）上揚12.7%，收在28.85，周線更躍漲50.3%，且已連漲三周。知名股市名嘴克雷默（Jim Cramer）表示，若依此指數的技術分析來看，標普500指數的短期前景將持續面臨挑戰。

克雷默21日在自己的CNBC節目「Mad Money」上表示：「根據VIX專家賽巴斯汀（Mark Sebastian）的解讀，這項指數目前顯示，標普500指數可能2月初以前都將陷於困境。」芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），俗稱美股「恐慌指數」，是用來衡量市場的波動性。

克雷默引述賽巴斯汀預測表示：「VIX過去三周持續勁揚，對股市而言是利空消息。」

賽巴斯汀認為，VIX期貨顯示出的前景也令人不安；該指數已開始呈現「逆價差」（Backwardation）狀態，也就是目前的恐慌指數高於2月期貨合約的恐慌指數，2月期貨指數也開始攀升至高於3月期貨指數的水準。

VIX上回出現這種罕見現象是在2020年3月，當時新冠肺炎疫情導致全球股市狂瀉，再上一次則是在2018年10月，正逢美國聯準會（Fed）採取的政策行動引發華爾街不安。

克雷默說：「賽巴斯汀認為，幾乎每當市場狂瀉時，VIX期貨就會短期內進入逆價差狀態，接著市場跌勢將繼續維持數周。很不幸地，他認為我們現在的處境便是如此。」

不過，克雷默也說，如果賽巴斯汀的預測正確，「投資人應該利用這波低檔，買進提供實質商品或服務、並確實有獲利的優良企業股票」。

指數 美股 華爾街

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