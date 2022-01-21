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Netflix帶頭下殺 那指跌385點本周2年最差

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Netflix帶頭下殺 那指跌385點本周2年最差

財經新聞組／綜合報導
Netflix令人失望的上季財報是科技投資人的最新挫折。美聯社
Netflix令人失望的上季財報是科技投資人的最新挫折。美聯社

那斯達克綜合指數21日大跌，創2020年以來最糟單周走勢，串流媒體巨頭Netflix的大跌將以科技股為主的那指拖入更深的修正區域。

那指下跌385.1點或2.72%至1萬3768.92點。自17日以來，那指下跌7.6%，創2020年10月以來最糟單周表現。道瓊工業平均指數下跌450.02點或1.3%至3萬4265.37點。史坦普500 指數下跌84.79點或1.89%至4397.94點。

道指和史指均連續第3周下跌，且為2020年來最糟單周走勢。史指現在已較歷史高點下跌逾8%。

Netflix令人失望的上季財報是科技投資人的最新挫折。在該公司第4季財報顯示用戶成長放緩後，這家串流媒體巨頭的股價暴跌21.79%。其競爭對手的股價也下跌，其中經營Disney+串流媒體服務的道指成分股迪士尼下跌6.94%。

Netflix是本季第1支公布財報的重點科技股，蘋果和特斯拉將於下周公布財報。特斯拉下跌5.26%。亞馬遜和Meta Platforms等其他科技股分別下跌5.95%和4.23%。

與此同時，Peloton 21日反彈11.73%。在被報導暫時停產其健身產品後，這家互動健身自行車和跑步機製造商在20日交易中暴跌23.9%。

成長股的重大跌幅推動那指進一步進入修正區，因為利率上升使科技股的高估值看來不再具吸引力，從而給科技股帶來壓力。那指較11月的收盤紀錄高點下跌14.25%。

FactSet數據顯示，那指今年開局以來14個交易日走勢為2008年以來最糟。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「以過去幾天股市情緒低迷觀察，基本面已經不重要，因為市場走勢完全取決於技術支撐位。」

他說，「在這次崩盤達到一定水平之前，債券殖利率、經濟報告甚至財報發布等基本面可能不會產生太大影響。在交易員和投資人再次重新考慮基本面因素之前，現在的恐懼必須被一些股市穩定因素所消除才行。」

那指陷入掙扎主要是由於本周政府債券殖利率飆升。由於投資人關注聯準會(Fed)升息和收緊貨幣政策的時間表，美國10年期國債殖利率19日一度高達1.9%。然而，債券殖利率在21日回落。

投資人現在將注意力轉向定於25日展開的Fed 1月為期2天的政策會議。

富國銀行投資研究所全球市場資深策略師任恩(Scott Wren)表示，「雖然未來一兩年的升息將代表Fed政策的轉變，但我們不認為政策具有限制性，我們也不認為一開始的升息會破壞經濟復甦。」不過，他承認升息將對市場注入波動性。

本月美股在收盤前經常出現拋售潮。根據Bespoke Investment Group截至19日的分析，史指在1月的每個交易日最後1小時內平均下跌0.16%。 Bespoke發現，1月的平均最後1小時表現居所有月份的1%，是 2000年以來第三差。

本周小型股也受到重創。羅素2000指數創下2020年6月以來最糟單周。該指數21日下跌1.8%。

隨著投資人為Fed做好準備並以更高的利率拋售高風險資產，比特幣在21日受到重創。該數位資產下跌超過10%至3萬8233元左右。

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