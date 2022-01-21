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美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

那斯達克綜指頻頻反攻失敗 下一步會怎麼走？

編譯湯淑君／綜合報導
科技股為主的那斯達克綜合指數近日盤中走勢屢起屢仆，反彈動能不持久，落得收盤翻黑的下場。技術分析師認為，那指頻頻反攻卻功敗垂成，顯示後市還有得跌。（路透）
科技股為主的那斯達克綜合指數近日盤中走勢屢起屢仆，反彈動能不持久，落得收盤翻黑的下場。技術分析師認為，那指頻頻反攻卻功敗垂成，顯示後市還有得跌。（路透）

科技股為主的美國那斯達克綜合指數19日跌入「修正」領域後，20日盤中強勁反彈，一度看似翻盤有望，不料尾盤卻又急轉直下，終場收跌1.3%，重演19日盤中漲勢戲劇化逆轉的走勢。

那斯達克綜指頻頻反攻卻功敗垂成，投資人該怎麼看？

財經網站MarketWatch報導，Instinet技術分析師Frank Cappelleri表示，美國科技股連番重挫，凸顯一個簡單的原因：市場氛圍已從「逢低買進」，轉變成「逢漲就賣」。

他形容20日那指走勢有如美股盤勢變化的「縮影」。他並警告，儘管許多類股近日來摔得頗重，從技術分析角度來看，仍未到「超賣」的地步，這意味「或許還會有更多賣壓出籠」。

Cappelleri說：「日後收盤若持續是這模樣，透露市場尚未做好翻揚的準備。」

那麼，什麼跡象可能顯示市場準備好絕地大反攻？

這位Instinet分析師說，投資人宜緊盯那指是否出現「高點變高、低點也變高」的型態。對照下，那指此刻的走勢呈現的是「低點變低、高點也變低」的向下趨勢，他認為在這種環境下，「逢漲就賣」是合理的，有意撿便宜的投資人宜先靜觀其變，等市場氛圍轉變再說。

美國股市2022年初表現像洩了氣的皮球，不復2021年勇往直前的氣勢，一部分因素是聯準會（Fed）可望啟動一連串升息。利率走高不利於股票和其他倚賴大舉借貸的風險性投資。通膨居高不下是另一大顧慮，也是迫使Fed貨幣政策從寬鬆轉向緊縮的主因。

跡象顯示，近來投資資金有輪動到金融股和能源股的趨勢，看好未來一年價值型股票表現將勝過成長股。但這波輪動轉移並不均衡，斷斷續續觸動盤勢震盪。

美國公債殖利率竄升，也加速資金輪動並加劇股市波動。美國10年期公債殖利率20日走勢平平，但市場認為短期和較長期債券殖利率還會進一步挺升。

殖利率 投資 那斯達克

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