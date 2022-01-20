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英特爾證實斥資200億 俄州打造「地表最大」矽鎮

編譯劉忠勇／綜合報導
英特爾證實，將在俄亥俄州先興建至少兩座晶圓廠。（美聯社）
英特爾證實，將在俄亥俄州先興建至少兩座晶圓廠。（美聯社）

英特爾（Intel）向時代雜誌（Time）證實，將投資200億美元，在俄亥俄州哥倫布市郊的新奧巴尼（New Albany）建立晶圓廠區。

英特爾表示，將在占地1000英畝的廠址興建至少兩座晶圓廠，英特爾將在當地研發並製造更進先進的晶片，並聘用至少3000員工，預計今年動工，2025年啟用。這將是俄亥俄州史上最大規模的民間投資案，對製造業低迷數十年的俄亥俄州和美國中西部來說，猶如注入新血。

英特爾執行長基辛格親向時代雜誌證實：「我們的期待是，讓這裡成為地表上最大的矽晶圓製造重鎮。 」他說，新廠址最多可擴增至2000英畝，容納多達八座晶圓廠。基辛格說：「我們已協助建立矽谷，如今我們要建立矽鎮（Silicon Heartland）。」

基辛格表示，若能取得美國晶片法的資金，英特爾可能會讓封測事業回到美國，對國家安全也有助益。

基辛格近一年前上任後啟動他所謂的整合元件製造（IDM）2.0的策略，除生產自有晶片外，也建立晶圓製造事業，替其他企業代工。俄亥俄廠未來是英特爾晶圓製造事業的總部，替英特爾生產晶片。

不過，時代雜誌引述分析師的看法，對基辛格的策略存疑。分析師指出，英特爾過去嘗試過晶圓代工，但沒有成功，且已落後太多，根本難以企及。

美銀分析師 Vivek Arya懷疑，英特爾一面要專注於設計，一面又要強化生產，要怎麼在技術上趕上台積電（2330）？他形容英特爾「就像重出江湖想成為奧運水準的運動員 ，不是一朝一夕就能達到的」。

俄亥俄州 晶片 分析師

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