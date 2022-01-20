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美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

編譯季晶晶／綜合外電
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

幾十年來一直出聲警告股市泡沫的知名投資人、共同創辦GMO資產管理公司的葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，美股正進入他一年前預測的歷史性崩盤，即使聯準會干預也無法阻止最終會暴跌將近50%。

葛蘭森在周四發布的報告中，形容美股正處於過去100年來的第四場「超級泡沫」。如同1929年股災、2000年網路泡沫破滅和2008年金融危機一樣，他確定這場泡破也會爆掉，使大盤指數回到統計常態，甚至可能跌得更深。

這意味標普500指數會較周三收盤下跌大約45%──自1月4日觸及的高點下跌48%──到2500點。本月已下跌8.3%的那斯達克綜合指數，可能出現更大幅度的修正。

葛蘭森表示：「一年前，我對這個泡沫還不像對2000年科技泡沫，或對日本，或對2007年房市泡沫那樣確定。我那時覺得可能性很高，但可能不是十分確定。今天，我感覺十拿九穩 。」

在他的分析裡，證據很充分。泡沫的最早跡象出現在去年2月，當時有幾十支最投機的股票開始下跌。一個指標是伍德（Cathie Wood）的方舟創新ETF（ARKK）自那以來腰斬，跌幅深達52%。然後是代表中小型股的羅素2000指數，通常在牛市表現出色，2021年卻跑輸標普500指數。

最後，葛蘭森所稱的「投資人瘋狂行為」預示泡沫進入後期階段：網紅股、電動車股的瘋狂買盤、狗狗幣在內無厘頭的加密貨幣崛起，以及動輒要價數百萬美元的NFT。

現年83歲的葛蘭森在報告中寫道，「超級泡沫已完全形成，狂風驟雨隨時可能到來。當悲觀情緒重回市場，我們面臨的資產縮水，減幅恐為美國有史以來最大」。

影響可能堪比1980年代末期日本股市和房市雙雙崩盤。根據葛蘭森，超級泡沫不僅股市有，債市也有，全球房市有史上「最廣泛和最極端」的泡沫，大宗商品價格則有「泡沫萌芽」。據他計算，即便不完全回歸統計趨勢水準，光是美國的損失可能就達35兆美元。

看到過去每場超級泡沫都依相同模式發展，給了葛蘭森很大的信心，預測這次泡沫也會爆掉。

他把過去25年的泡沫大多歸咎於糟糕的貨幣政策。他認為，自葛林斯潘擔任聯準會主席以來，聯準會先放水再於美股修正時出手救市的做法，「助長」泡沫接二連三出現。

現在，投資人可能指望不上聯準會了。通膨率居於40年高點，「限制住」聯準會透過降息或購買資產來刺激經濟的能力。 

在這種情況下，60/40傳統投資組合所能提供的保護微乎其微，「一點用也沒」。他建議賣出美股，在日本和新興市場挑選估值較低的股票，做好通膨對沖，持有部分黃金和白銀，並提高現金部位等價格再度具有吸引力時進場。

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