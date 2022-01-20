美放話禁運俄晶片 恐牽連台灣雙A大廠

烏俄邊境緊張情勢升溫，科技業者高度關注，路透報導，美國白宮已警告美國半導體業者做好準備，如果俄羅斯 攻擊烏克蘭，美國將對俄國 實施新的出口限制，包括可能對俄國進行大規模晶片、電子產品禁運，且俄國為全球鋁礦主要生產國，將牽動鋁價衝擊相關供應鏈。

美國總統拜登揚言一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美方就會啟動出口管制、切斷俄國取得電子零件的途徑；美國鋁業執行長Roy Harvey則示警烏俄邊境衝突可能影響全球鋁礦供給，市場關注鋁電容市況，是否受到鋁礦供應可能縮減，進一步刺激價格走勢。

根據路透報導，美國政府正在積極考慮所有可能選項，除了金融制裁與擴大對俄羅斯的出口限制，美國還可能把一項2020年訂立、用來對付華為的出口限制用在俄國身上。一旦如此，全球範圍內任何使用美國技術生產的產品，不管是晶片、電腦、消費電子產品還是電信設備，都不能把貨賣給俄國，只能尋求特別批准才能賣。

值得注意的是，台灣雙A大廠華碩、宏碁 在俄國皆有布局，其他主機板業者也傳在烏克蘭有銷售據點，一旦拜登啟動對俄國制裁，牽動當地銷售。

宏碁表示，密切觀察後市發展。俄羅斯市場歸屬於宏碁泛歐區，以2021年第3季數據看，泛歐區占宏碁整體營收約31%，但宏碁並未公布俄羅斯單一市場營收比重。宏碁近年皆是俄羅斯排名前5大的PC廠商。此外，PC周邊的顯示器銷售亦出色，累計去年前7月以13.4%市占率成為俄羅斯市場霸主。

華碩2000年進入俄羅斯市場，在PC、顯示卡、主機板領域皆為當地前段班。不過，華碩並未對烏俄邊境衝突發表看法，也未公布俄羅斯市場占整體公司營收比重。

此外，俄國為全球鋁礦主要生產國，情勢升溫將牽動鋁價。業者指出，鋁電容是電容器中使用廣泛的一種被動元件，廣泛應用在電源、伺服器、汽車、繪圖卡、5G基站以及筆電等領域，若原料價格飆漲，與被動元件鋁電容廠凱美、立隆電等息息相關。