痛批微軟鉅額收購動視暴雪 世銀總裁：資金配置有問題

世銀總裁馬爾帕斯（圖）砲轟說，微軟收購動視暴雪這個資金配置大有問題，強調貧窮國家此時還在努力整頓債務、對抗貧窮和新冠疫情。（美聯社）

對於微軟 宣布斥資690億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）砲轟說，這個資金配置大有問題，強調此時正值貧窮國家還在努力整頓債務、對抗貧窮和新冠疫情。

馬爾帕斯19日在彼得森國際經濟研究所（PIIE）舉辦的線上活動中說，需要更多資金流入貧窮國家，但資金常受到已開發國家異常寬鬆的貨幣政策擾亂。

馬爾帕斯表示，他對690億美元的收購價碼感到震驚不已，該金額遠高於富裕國家去年12月承諾捐給世銀旗下國際開發協會（IDA）、用來幫助貧窮國家的235億美元。

馬爾帕斯說：「你可能會納悶說，這是最好的資金配置嗎？眾所周知，大量資金都湧入債市。」

馬爾帕斯說，開發中國家申請這類債券融資 的比重只占很小一部分，同時有太多資金滯留在先進國家，特別是央行 的準備資產，這些資產一般用於支持長期購債。

微軟發言人尚未對此發表看法。部分央行上周呼籲縮減長債持有部位，以釋出借款資金。

馬爾帕斯說：「目前的狀況是，大量資金正匯聚在資本密集的部分國家，也就是先進經濟體，並在這些已擁有大量基礎建設和不動產的地方大興土木。」

他認為，全球投資報酬須回到更加正常的水準，以利提供更多融資能力給開發中國家的小企業。