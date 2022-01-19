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微軟併動視暴雪 衝擊索尼…市值1天蒸發逾200億

編譯洪啟原、劉忠勇、記者鄒秀明／綜合報導
微軟宣布將以687億美元現金收購遊戲大廠動視暴雪，若順利完成交易，將成為全球第三大遊戲公司，並直接威脅索尼的地位。（美聯社）
微軟宣布將以687億美元現金收購遊戲大廠動視暴雪，若順利完成交易，將成為全球第三大遊戲公司，並直接威脅索尼的地位。（美聯社）

微軟（Microsoft）18日宣布將以687億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），成為美國科技業史上最大手筆收購案，微軟未來可望強化旗下電玩遊戲，並吸引消費者進入自家遊戲生態系統，充分展現搶攻元宇宙市場的企圖心；另一家遊戲產業要角索尼股價昨天股價暴跌超過一成，主因就是投資人擔心產業競爭加劇，將衝擊索尼獲利。

微軟現金收購動視暴雪，一旦順利完成交易，將成為繼騰訊、索尼後全球收入第三大的遊戲公司，勢必引發全球反壟斷監管機構的嚴加審查。CNBC報導，分析師預期，這樁交易須獲得美國、歐盟及中國大陸三方的核准，並預估微軟2022年底有望完成交易。

值得注意的是，索尼和微軟未來的競爭將愈來愈激烈，兩家公司2020年11月先後推出最新款遊戲機。截至去年9月，索尼已經賣出1300萬台PlayStation 5。微軟未公布銷售成績，但據業內觀察，目前PlayStation比Xbox賣得好。微軟此次透過併購一線遊戲業者，將使Xbox生態系聲勢大起。

索尼19日在東京股市收盤暴跌12.8%，創三個月最低，市值一天蒸發逾200億美元。顯示投資人擔心微軟可能把動視暴雪熱門遊戲，變成微軟Xbox平台專屬遊戲，將來不再見於索尼的PlayStation平台。

微軟收購動視暴雪還能發揮更多其他效果，外電分析，除考壯大規模之外，也能彌補自身手機經典遊戲不足的弱點，更能藉此大舉進軍玩家最多的手遊主流市場；微軟也有機會繞過蘋果、Google抽成，透過雲端、遊戲訂閱增加營收。

遊戲是微軟的兩大元宇宙主打領域之一，微軟表示：「這次收購將使本公司在行動端、個人電腦、遊戲機和雲端的遊戲事業加速成長，提供搭建元宇宙的基石。」

前Kotaku駐華記者艾利克表示，就如同迪士尼收購漫威的效果一樣，動視暴雪旗下有魔獸、星海爭霸等知名遊戲，這些遊戲各自可發展書籍、電影、音樂、授權商品等等，若微軟成功收購後，還能再拿去發展出更多內容，不僅可開發其他營收，更可壯大自身的元宇宙。

此外，包括蘋果、微軟都從科技公司深化成生活品牌，微軟從動視暴雪身上不僅能獲取眾多會員，還有許許多多歷久彌新的經典遊戲，當遊戲內容愈多、經營愈久，可提供給會員的服務愈多，將有助於會員訂閱獲利。

微軟 索尼 元宇宙

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