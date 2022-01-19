我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登就職一周年 召開記者會

美「印太經濟架構」將成形 白宮預告：數月內宣布

科技股續承壓 那指跌入修正

財經新聞組／綜合報導
隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。(美聯社)
隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。(美聯社)

那斯達克綜合指數19日再次下跌，從11月的高點跌幅超過10%，因為隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。

以科技股為主的那指下跌166.64點或1.15%至1萬4340.26點，較2021年11月創下的歷史高點下跌10.7%，跌入修正區。

道瓊工業平均指數下跌339.82點或0.96%至3萬5028.65點，主受開拓重工下跌3.59%的拖累。史坦普500指數下跌44.35點或0.97%至4532.76點。

小型股指標羅素2000指數下跌1.6%，收在52周新低。

由於投資人預先為聯準會(Fed)可能採取更激進的緊縮政策做好準備，債券殖利率上升一直困擾著今年的美股。美國10年期國債殖利率19日早盤突破1.9%，為2019年12月以來最高水平。10年期國債殖利率年初約為1.5%。

那指由去年11月高點拉回，主因疫情期間估值膨脹的成長型股票大跌所致。Peloton股價已自高點拉回逾80%，Zoom Video跌逾70%，Moderna、DocuSign和Paypal都較高點下跌逾40%。

利率上升對以科技為主的那指打擊尤大，因這會讓其未來獲利展望失去吸引力。科技業也往往依賴低利率借支以投資創新。史指19日較高點跌了5%。

Cresset Capital創始合夥人兼資訊長阿布林(Jack Ablin)表示：「投資人擔心更高的利率和更緊縮的金融條件將導致估值壓縮，反而抵消了Fed長達10年的慷慨援助。」

即使業績表現強勁，但美股仍下跌。美國商銀釋出與疫情相關的貸款損失準備金，超過華爾街預期。股價在前一天下跌3.4%後反彈0.39%。然而，其他銀行股卻出現虧損。

摩根史坦利在公布第4季獲利超出預期後上漲1.6%。它的股票交易收入增加了13%。

寶鹼第2財季獲利和營收超出華爾街預期，股價大漲3.3%。該公司還調升銷售成長前景。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，「偏高的通膨引發對許多公司投入成本的擔憂。由於寶鹼的獲利率不錯，緩解了部分擔憂。」

UnitedHealth在濛利和營收超越預期目標後也小幅上漲0.28%。

在下跌股票方面，由於對迫在眉睫的升息將推高借貸成本的擔憂，KeyBanc調降建商類股評級，相關個股普遍走低。KB Home下跌3.94%，Lennar下跌4.36%，D.R. Horton下跌3.31%。

在微軟宣布以近690億元收購電子遊戲發行商動視暴雪後的第二天，索尼股價下跌5%。索尼的PlayStation是微軟Xbox遊戲機的主要競爭者。索尼股價18日日下跌7.2%。

華爾街財報季正在回暖，到目前為止，大多數公司的業績都超出分析師的預期。FactSet數據顯示，在公布上季業績的44家史指公司中，近73%的公司超出華爾街預期。

債券殖利率飆升刺激了18日美股拋售。反映短期利率預期的2年期國債殖利率2年來首次突破1%。

殖利率 股價 華爾街

上一則

中學者：中美貨幣政策沒有必須同步的理由

延伸閱讀

央行提前升息預期濃厚 美債殖利率衝破2%幾成定局

央行提前升息預期濃厚 美債殖利率衝破2%幾成定局

大摩：中國清手機庫存 半導體零組件廠面臨砍單

大摩：中國清手機庫存 半導體零組件廠面臨砍單
殖利率飆2年新高 那指創3個月新低

殖利率飆2年新高 那指創3個月新低
基金經理：科技全面失寵 銀行重獲青睞

基金經理：科技全面失寵 銀行重獲青睞

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44

超人氣

更多 >
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援
好狠 高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

好狠 高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因