科技股續承壓 那指跌入修正

隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。(美聯社)

那斯達克綜合指數19日再次下跌，從11月的高點跌幅超過10%，因為隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。

以科技股為主的那指下跌166.64點或1.15%至1萬4340.26點，較2021年11月創下的歷史高點下跌10.7%，跌入修正區。

道瓊工業平均指數下跌339.82點或0.96%至3萬5028.65點，主受開拓重工下跌3.59%的拖累。史坦普500指數下跌44.35點或0.97%至4532.76點。

小型股指標羅素2000指數下跌1.6%，收在52周新低。

由於投資人預先為聯準會(Fed)可能採取更激進的緊縮政策做好準備，債券殖利率 上升一直困擾著今年的美股。美國10年期國債殖利率19日早盤突破1.9%，為2019年12月以來最高水平。10年期國債殖利率年初約為1.5%。

那指由去年11月高點拉回，主因疫情期間估值膨脹的成長型股票大跌所致。Peloton股價 已自高點拉回逾80%，Zoom Video跌逾70%，Moderna、DocuSign和Paypal都較高點下跌逾40%。

利率上升對以科技為主的那指打擊尤大，因這會讓其未來獲利展望失去吸引力。科技業也往往依賴低利率借支以投資創新。史指19日較高點跌了5%。

Cresset Capital創始合夥人兼資訊長阿布林(Jack Ablin)表示：「投資人擔心更高的利率和更緊縮的金融條件將導致估值壓縮，反而抵消了Fed長達10年的慷慨援助。」

即使業績表現強勁，但美股仍下跌。美國商銀釋出與疫情相關的貸款損失準備金，超過華爾街 預期。股價在前一天下跌3.4%後反彈0.39%。然而，其他銀行股卻出現虧損。

摩根史坦利在公布第4季獲利超出預期後上漲1.6%。它的股票交易收入增加了13%。

寶鹼第2財季獲利和營收超出華爾街預期，股價大漲3.3%。該公司還調升銷售成長前景。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，「偏高的通膨引發對許多公司投入成本的擔憂。由於寶鹼的獲利率不錯，緩解了部分擔憂。」

UnitedHealth在濛利和營收超越預期目標後也小幅上漲0.28%。

在下跌股票方面，由於對迫在眉睫的升息將推高借貸成本的擔憂，KeyBanc調降建商類股評級，相關個股普遍走低。KB Home下跌3.94%，Lennar下跌4.36%，D.R. Horton下跌3.31%。

在微軟宣布以近690億元收購電子遊戲發行商動視暴雪後的第二天，索尼股價下跌5%。索尼的PlayStation是微軟Xbox遊戲機的主要競爭者。索尼股價18日日下跌7.2%。

華爾街財報季正在回暖，到目前為止，大多數公司的業績都超出分析師的預期。FactSet數據顯示，在公布上季業績的44家史指公司中，近73%的公司超出華爾街預期。

債券殖利率飆升刺激了18日美股拋售。反映短期利率預期的2年期國債殖利率2年來首次突破1%。