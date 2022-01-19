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微軟併動視暴雪還沒譜 潛在贏家輸家已浮現

編譯湯淑君／綜合外電
微軟擬砸重金併購遊戲公司動視暴雪。圖／路透
微軟擬砸重金併購遊戲公司動視暴雪。圖／路透

微軟公司提議砸687億美元收購遊戲巨人動視暴雪（Activision Blizzard），成為遊戲產業最勁爆的新聞。儘管這樁交易勢必引來反托辣斯當局關切，要順利完成交易還有漫長的路要走，但可能的贏家與輸家已呼之欲出。

巴隆周刊（Barron's）報導，消息傳出後，美國遊戲類股18日全面勁揚，包括遊戲開發商藝電（Electronic Arts）和Take-Two Interactive股價大漲，反映投資人預期其他科技巨頭可能跟進微軟腳步，也分別展開收購行動。

摩根大通（JPMorgan）分析師團隊就指出，微軟擬收購動視暴雪，加上Take-Two最近同意買下手遊開發商Zynga，在在顯示遊戲產業整併風潮方興未艾。他點名「刺客教條」（Assassin's Creed）遊戲開發商Ubisoft和波蘭的遊戲開發工作室CD Projekt是潛在收購標的，因為「對潛在出價方有吸引力」。

但不是每家遊戲公司都是贏家，Sony公司的股價19日就在東京暴跌13%。分析師指出，微軟若吞下動視暴雪，將躍為營收第三高的遊戲公司。微軟遊戲事業營收目前排名第三，僅次於騰訊和和Sony。

Sony股價應聲下挫，顯示投資人擔心微軟可能把動視暴雪熱門遊戲，像是「決戰時刻」（Call of Duty）系列，變成微軟Xbox平台專屬遊戲，將來不再見於Sony的PlayStation平台。不過，微軟此舉可能踩到監管地雷，就在華府、布魯塞爾反托辣斯當局磨刀霍霍向科技巨人之時。

微軟有意併購動視暴雪，對蘋果公司也是一記當頭棒喝，因為動視暴雪旗下手機遊戲陣容堅強，包括熱門手遊「糖果傳奇」（Candy Crush）和行動版的「決戰時刻」。蘋果最近在行動遊戲方面麻煩纏身，最出明顯的就是因為App Store下架「要塞英雄」（Fortnite）而與該遊戲開發商Epic Games大打訴訟戰。

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