拜登民調低落 預示美股今年可能帶來驚喜

美國總統拜登民調支持度已跌破50%，目前跌到42%上下。歐新社

美國總統拜登 的民調 支持率直直落，這對美股而言可能是好消息？

財經網站MarketWatch報導，這問題乍看下很突兀，但確實有研究發現，美股表現和美國總統的民意支持度不僅有關聯，而且還是「負相關」（inverse correlation）。換句話說就是，政治上對拜登不利的事，對華爾街卻是好事。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，反向思考者相信，任何極端的立場，不論是政治還是經濟立場，至少都可說是誇大不實。因此，一年前拜登剛走馬上任時，許多評論員把拜登捧為「救星」，反向思考者就不以為然；同理，現在眾人認為拜登是「災難」，也令反向思考者難以苟同。

研究公司Ned Davis Research發現，美國總統的民調滿意度跟道瓊 工業指數表現呈現「負相關」，除非其民調特別低（低於35%）就另當別論。這項研究顯示，1959年8月至2020年12月，蓋洛普總統民調滿意度若小於或等於35%，道瓊指數年化報酬率低於負10%；滿意度介於35%與50%之間，則道瓊年化報酬率高於10%；滿意度若在50%至65%，道瓊報酬率約7%；滿意度若大於或等於65%，則道瓊年化報酬率僅略高於2%。

目前，根據追蹤總統支持度的FiveThirtyEight.com網站資料，美國民眾僅42.4%滿意拜登在職表現，不滿意者占52.2%。拜登目前42.4%的民意滿意度，幾乎正好落在35%與50%區間的中間點，而傳統上這個區間與股市最佳表現相對應。

為什麼總統民調滿意度與股市表現呈現「負相關」？胡伯特指出，一個可信的理論是，「滿意度高往往反映不切實際的期待」，就政治期待和市場期待而言皆然。

早在一年前拜登尚未就職時，胡伯特就在去年1月13日的專欄寫道：「基於我國此刻嚴重兩極化，說拜登推動他宏偉的計畫會遭遇難關，顯然很可信。另有非關政治的理由認為他可能令人失望，因為許多事情全取決於疫情能否終結，而在2021年終結疫情絕不是鐵定會發生的結果。」

但如今，情勢反過來，許多人對拜登主政下的政治與經濟情勢看法十分悲觀，或許同樣是誇大其辭。胡伯特認為，這可能為未來一年美股表現「令眾人喜出望外」的發展埋下伏筆。