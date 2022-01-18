價格控制能抑制通膨，但政府該這麼做嗎？

價格控制有好有壞，但大多數學者都反對。（歐新社）

人們為食品、汽油、汽車和服務支付更多錢，而且隨著新冠疫情 繼續扭曲經濟，通貨膨脹 還沒有結束。那麼政府是否應該考慮設定生活必需品的價格？

這種事情以前發生過，通常是在危機時期，但對於大多數主流經濟學者來說，這個問題的答案是響亮的「絕不」。他們認為，限制公司可以收取的費用將扭曲市場，導致短缺並加劇供應鏈問題，而且只能暫時降低通貨膨脹。

麻省理工學院經濟學教授奧托(David Autor) 1月初在芝加哥大學候發布的一項調查中表示，「價格控制當然可以控制物價，但這是個糟糕的主意。」

在被問及類似1970年代採用的價格控制手段是否可以降低明年的通貨膨脹時，只有不到四分之一的受訪經濟學者表示同意，而近60%表示不同意或強烈反對。

芝加哥大學教授古爾斯比(Austan Goolsbee)在回答這個問題時說，「千萬不要，說真的。」他曾任前總統歐巴馬領導下的經濟顧問委員會主席。

華盛頓對價格控制的態度似乎相似，即使中產階級家庭比富人更能感受到物價上漲的痛苦，但政策制訂者甚至對有針對性的或臨時措施並未展表出熱情。

不過就算如此，隨著年度通膨率達到7%的4年高點，並且期中選舉即將到來，價格控制可能會成為未來關於如何降低物價的辯論的重點，特別是如果聯準會(Fed)今年採取的行動未能抑制通膨。

●價格管制的問題

價格控制可以針對或施加於大範圍商品設置下限或上限。例如，德國首都柏林曾限制房東可以向租戶收取多少租金。在英國，監管機構限制能源和某些類型的鐵路票價水平。

對價格控制持懷疑態度的經濟學者經常強調基本經濟學概念。他們認為，限制價格反而讓公司生產更少產品，同時使其對消費者更具吸引力。供應下降，需求上升，短缺是不可避免的結果。

但這並不能阻止世界各國政府在通膨失控時訴諸價格控制。隨著阿根廷去年底大選臨近，年通膨率超過50%，政府凍結了1000多種家庭用品的價格。

《路透》報導，匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban) 1月中表示，他將在4月全國大選前降低麵粉、糖、葵花籽油、牛奶、豬腿和雞胸肉的價格。他還擴大了能源、燃料和房貸的上限。

麻薩諸塞大學Amherst分校經濟學助理教授韋伯(Isabella Weber)認為，價格控制在美國或許可以奏效，因為政策制訂面對的是由新冠疫情特殊情況引起的通貨膨脹。

她最近在《衛報》上寫道：「價格控制可以時間換取空間來應對瓶頸，只要疫情繼續存在，瓶頸就會持續下去。」「等待通膨消失的成本很高。」她認為，讓政策成功的一個關鍵是逐步取消價格上限，以防止價格迅速飆升。

●自由市場還是價格控制？

美國有多次價格管制的先例，但必須回顧幾十年前。

最近一次採取聯邦一級價格控制是在1970年代，當時前總統尼克森(Richard Nixon)於1971年夏天成立一個生活成本委員會，並在90天內阻止大多數工資和物價上漲。該政策受到美國公眾的歡迎，通膨率在1970年達到5.8%後暫時放緩。

但尼克森之後限制價格的努力遠沒有那麼成功。在接下來的幾年裡，共和黨一再試圖凍結價格，但1974年通貨膨脹率飆升至11%，因石油 輸出國家組織(OPEC)在前一年宣布對美國禁運石油，讓情況更加惡化。

尼克森在職涯早期曾擔任價格管理辦公室的律師，該辦公室在二戰期間成立，主要工作是對租金和各種產品設置價格上限。價格控制大致而言是有效的，但導致黑市繁榮。該機構於1947年解散。

如今的美國經濟中也存有限的價格控制。部分城市限制租金或房東每年可以提高的金額，而政府機構限制一些壟斷公用事業收取的價格。

現代政客傾向於相信Fed控制通膨的能力，但Fed可能難以解決由疫情導致的供應鏈問題所引起的物價上漲。

拜登總統還採取了一些措施，藉由針對企業和利用其總統權力來應對不斷上漲的物價。他已承諾執行反壟斷法並打擊肉類加工商的價格操縱，這個行業由少數幾家大公司控制。拜登還從宣布釋出美國戰略石油儲備，以降低能源價格。肉類和能源都是導致通貨膨脹的重要因素。

不過，價格控制似乎仍然是一個可望而不可即的作法。