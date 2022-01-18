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殖利率2年新高 那指觸3個月新低

財經新聞組／綜合報導
美債殖利率觸及疫情時代高點，加上高盛公布令人失望的財報，主要股指18日大幅下跌。(美聯社)
美債殖利率觸及疫情時代高點，加上高盛公布令人失望的財報，主要股指18日大幅下跌。(美聯社)

由於美債殖利率觸及新冠疫情時代的高點，加上高盛公布令人失望的財報，主要股指18日大幅下跌。

道瓊工業平均指數下跌543.34點或1.51%至3萬5368.47點。史坦普500指數下跌85.74點或1.84%至4577.11點。那斯達克綜合指數下跌386.86點或2.6%至1萬4506.9點，創3個月來最低水平。

以科技股為主的那指已較近期下跌逾10%，並自2020年4月來首度跌落200日均線。小型股指標羅素2000指數下跌近3.1%。

高盛下跌6.98%，該行未能達到分析師對其第4季獲利的預期。由於華爾街員工的薪酬增加，高盛的營運費用飆升23%。

與此同時，美國國債殖利率強勁上漲。備受關注的2年期國債殖利率自2020年2月新冠疫情導致美國經濟陷入衰退前以來首次突破1%。2年期美國國債被視為聯準會(Fed)設定短期借款利率的衡量標準。

利率沿著殖利率曲線上漲，指標10年期國債殖利率突破1.87%，為2020年1月以來最高水平。10年期國債殖利2022年開年時約為1.5%。

Oxford Economics首席美國金融市場經濟學者波斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示：「由於通膨仍然高企和Fed更加鷹派，債券市場繼續對Fed更激進的緊縮政策進行定價。」

她說，「Fed採取相當激進的緊縮政策將導致估值略低，因為隨著Fed試圖放緩需求步伐，整體經濟成長應該會放緩。」

其他方面，軟體巨頭微軟宣布將以687億元全現金交易收購電子遊戲公司動視暴雪，股價下跌2.43%。動視暴雪飆升25.88%。

在摩根史坦利調降評級後，零售商Gap下跌6.73%。

科技股走跌，隨著利率上升，持續2022年下跌趨勢。較高的利率通常會損害依賴低利率借貸來投資創新的市場成長領域。當利率飆升時，它們未來的獲利看來不那麼有吸引力。

特斯拉下跌1.82%。Meta Platforms和亞馬遜分別下跌4.14%和1.99%。

本周交易天數縮短，史指中有35家公司發布上季財報，包括美國商銀、聯合健康和Netflix。

大型銀行富國銀行、摩根大通和花旗集團14日揭開財報季，3家公司的獲利優於預期。然而，市場的反應喜憂參半。在公布財報後，富國銀行上漲，但摩根大通和花旗集團下跌。

Refinitiv數據顯示，截至目前共有33家史指成分股公布了曆年第4季財報。在這些公司中，近70%的公司的獲利數字超出分析師預期。

LPL Financial策略師德垂克(Ryan Detrick)說，「最近的經濟數據進一步證實，由於omicron變種病毒，經濟的確正在放緩。零售銷售、消費者信心、工業生產和帝國製造業指數都反映出類似的結果，我們的經濟正在放緩，擔憂也在增加。」「但這並不是世界末日，因為我們預計一旦omicron的擔憂消退，短期內任何產出放緩都會被順延至往後更多季。」

自從omicron變種病毒被發現後，其傳播就引發人們對全球經濟復甦狀況的質疑。部分國家和地區恢復封鎖和其他社會疏離措施，以遏制疫情。

然而，最近的數據顯示散布可能正在緩和。根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，自本月初創下新高紀錄之後，紐約7日平均每日新增病例數一直在下降。在馬里蘭州，每日感染率每周下降27%。南非和英國的病例也在下降。

殖利率 指數 國債

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