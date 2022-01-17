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開採頁岩油害德州地震增加百餘次 石油巨擘成本恐大增

編譯葉亭均／綜合外電
二疊紀盆地的頁岩油開採引發當地地震活動增加，德州當局要求業者減少向地底灌注廢水。路透
二疊紀盆地的頁岩油開採引發當地地震活動增加，德州當局要求業者減少向地底灌注廢水。路透

頁岩油業者在美國最活躍油田正面臨代價高昂的新打擊：地震。由於頁岩氣開採引發地震活動增加，迫使當地政府採取行動，使業者必須為廢水另謀存放處，墊高了營運成本。

華爾街日報報導，在西德州營運的頁岩油公司將必須花更多錢，把從油井中冒出的數百萬桶廢水移走，這些廢水如果沉積在地底，會讓地質斷層線加重負擔。近期發生的一連串地震促使德州監管當局阻止企業把大量水灌注到地底，迫使一些業者把水移往更遠處。

迄今多數地震都是相對溫和，造成的財產損失有限。不過，地震愈來愈頻繁，已促使監管當地石油產業的德州鐵路委員會關閉數十個廢水處理井或大幅降低其處理能力，以保護鄰近社區。

這些井主要是雪佛龍、康菲石油和Coterra Energy等大型石油公司用來挹注廢水至地質層中。當局的最新限制已迫使二疊紀盆地的頁岩油業者另覓方法來運輸廢水，包括利用高成本的卡車載運。

業界主管和分析師表示，用卡車載運廢水到其他地方處理井的成本，是利用管線運輸的約五倍。一些公司表示，他們可透過管線網絡把廢水輸送到不受地震活動影響的地區，避免卡車運輸成本。在頁岩油業者正面臨勞力和供應成本上揚之際，這些廢水運送成本更增加了營運支出。

市場情報業者Sourcenergye表示，如果二疊紀盆地的頁岩油業者必須全用卡車載運廢水，每年成本可能會增加逾2億美元；若業者無法找到新的處理方法，可能被迫減產每日數萬桶的原油。

在最近期能夠取得資料的2020年，產油業者灌注約3.42億桶廢水至鹽水處理井。德州鐵路處理局去年秋季已開始禁止這項行為，因為當地地震活動變得頻繁，包括Midland、Odessa等附近人口稠密區。

根據Sourcenergy的數據，二疊紀盆地德州部分去年發生3級以上地震的次數達176次，遠高於2020年的51次和2019年的9次。

科學家表示，大量灌水會增加某些地質構造的孔隙壓力，如果斷層經過這些地層，對斷層施加的壓力會引發地震活動。

地震 德州 石油

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