布蘭特原油逼近2014年以來最高 市場供求趨緊

國際油價周一小幅走高，布蘭特原油逼近2014年以來的最高價位，因市場趨緊，同時對Omicron疑慮緩解。鎳價回落，金價 變動不大。以下是整理自彭博的商品行情：

紐約原油期貨收於每桶84美元上方，交投清淡，由於美國適逢假期，交易將於周二結算。 紐約2月西德州中級原油（WTI）合約上漲0.6%至84.30美元；3月交割布蘭特原油期貨上漲0.4%，結算價報每桶86.48美元。

地緣政治顧慮重現，葉門的胡塞武裝稱對阿拉伯聯合大公國發動無人機襲擊，引發爆炸，並在首都阿布達比附近引起火災，造成三人死亡。

Vitol Group交易員認為，高油價有理，期貨價格可能進一步走高，儘管周一的漲幅受到中國大陸經濟放緩跡象的抑制。

Rystad Energy的高級石油市場分析師Louise Dickson表示說：「Omicron的影響溫和，這提高了對今年石油需求的預期，而與此同時產量下降，尤其是來自OPEC+國家的產量下降，導致供應趨緊。」

•鎳價回落

鎳價由逾10年高點回落，交易員評估中國經濟壓力加大跡象與倫敦金屬交易所供應吃緊這兩大因素。

倫敦鎳價周一一度下跌2.2%，之前有數據顯示，中國第4季經濟增速放緩至4%。

鎳價此後跌幅收窄，因倫敦金屬交易所(LME)庫存持續下降，推動近日現貨合約價值大幅上升。

TF Futures Co.分析師Wei Lai稱，雖然最新數據顯示中國經濟有風險，但降息可能為穩成長提供一些支持。Wei說，鎳價正在「預期與現實之間的博弈」中波動。

倫敦時間下午5:51，LME鎳價下跌0.6%，結算價報每噸22,063美元。隨著LME庫存減少，現貨合約周一較期貨溢價495美元，為2007年以來最大。LME其他金屬中，鋁價上漲0.7%，銅價微漲0.1%，而鋅價下跌0.4%。美國市場周一逢假日休市一日。

•金價持穩

黃金價格創下兩個月來最佳單周漲幅後持穩，交易員在美國新一輪冠狀病毒疫情構成的威脅之禦際考量貨幣政策前景。

面對來自國會和民眾因應1980年代來最高通膨的壓力，本月多位聯準會 官員提出3月升息 的可能性，甚至於今年升息次數有可能多達五次。這跟幾周前的預測相比有明顯轉變。

「市場參與者可能不會在聯準會首次升息前買入黃金，」德國商業銀行分析師Daniel Briesemann在報告中表示，「他們可能希望聯準會下周的會議能給他們更多和/或更明確的信號，以顯示聯準會將在3月開始升息周期。」

周一美國公眾假期交易清淡，債券市場休市。截至紐約時間下午1:47，現貨黃金價格持平於每英兩1,818.84美元；上周上漲1.2%，創下去年11月以來的最大單周漲幅。白金和銀價周一小幅走高，而鈀金下跌。