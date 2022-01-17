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中國去年GDP年增8.1% Q4藏隱憂

記者羅印冲、陳政錄／綜合報導
中國官方17日公布去年經濟成績單，去年全年GDP年增8.1%，雖完成預期目標，但第四季增幅走低引發關注。（美聯社）
中國官方17日公布去年經濟成績單，去年全年GDP年增8.1%，雖完成預期目標，但第四季增幅走低引發關注。（美聯社）

中國國家統計局17日公布數據顯示，去年中國國內生產總值（GDP）年增率8.1%，優於預期並完成6%的預期目標；但去年第4季年增率僅4%，是2020年第二季以來新低。多數經濟學者認為，中國當局上半年可能在財政、貨幣政策上繼續加碼，以抗衡內需不足對經濟「穩增長」帶來的隱憂。

中國官方數據顯示，去年中國GDP總值達人民幣114.4兆元，連續兩年「破百兆」。而去年中國1、2、3、4季GDP年增率分別為18.3%、7.9%、4.9%、4%，逐季遞減。另外，按年均匯率算，去年中國人均GDP達1萬2551美元，超過世界平均水準，朝高收入國家下限逐年接近。

路透引述中原銀行首席經濟學家王軍分析，中國經濟去年第4季僅中低速成長，是近年來罕見的較差表現，其蘊含的經濟下滑壓力必須高度重視。他說，「內需不足是當前穩增長的最大攔路虎。」

王軍建議，面對「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱），應制定著重高質量發展的全面振興計畫，避免經濟繼續失速甚至硬著陸。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉說，拉低經濟增速的主要是內需，即投資和消費。消費表現受本土疫情散發影響，線下消費無法真正恢復，再加上汽車消費受晶片短缺衝擊、房地產也較弱，這種趨勢今年上半年預計還會持續。

投資表現上，去年中國固定資產投資人民幣54.4兆元，年增率4.9%，其中基礎設施僅增長0.4%。當年金融海嘯用於提振經濟的基建和房地產，在這一輪經濟復甦中都被抑制。

近期，世界經濟銀行下調今年全球經濟成長預測，預計中國放緩至5.1%。瑞銀則預計，在今年第二季之後，中國的GDP和消費將較上半年改善。

中國官方17日也發布人口數據，截至去年底，中國人口14億1260萬人，人口自然增加率千分之零點34，創1962年以來新低。

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