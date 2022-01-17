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恒大：全國復工率92.9% 1月將交屋3萬間

記者陳政錄／即時報導
恒大集團貼出照片表示，廣東中山恒大御府等建案正在批量交屋。取自恒大微信公眾號
恒大集團貼出照片表示，廣東中山恒大御府等建案正在批量交屋。取自恒大微信公眾號

身陷債務危機的中國恒大集團17日再度於官方微信公眾號發文，強調「拒絕躺平」，並指截至2021年12月底，恒大全國復工率已達92.9%，預計今年1月將交屋3萬間，復工復產穩步推進。

恒大文章指稱，踏入新年，集團「復工復產保交樓」沒有絲毫鬆懈。1月以來，瀋陽恒大金碧左岸、汕頭恒大金碧江灣、肇慶恒大城、中山恒大御府、永安翡翠華庭、大慶恒大御湖莊園、清遠恒大金碧天下等項目陸續批量交付。

恒大文章還引述中山恒大御府一名購屋者張先生表示，「之前聽說恒大遇到很大困難，沒想到現在不僅如期收樓，裝修質量、園林配套更是沒有絲毫下降」，來佐證集團復工成果。

恒大指出，儘管面臨前所未有的困難，但恒大拒絕躺平，集團全體員工日夜奮戰、全力拼搏。截至去年12月底，全國復工率92.9%，12月完成交屋3萬7,899間，根據計劃，今年1月將交屋3萬間，復工復產穩步推進。

另一方面，據中國企查查APP在17日的資訊顯示，中國恒大已退出旗下兩間公司股權，分別是由中國恒大（昆明），轉讓昆明恒拓置業100%股權，以及關聯公司佛山市南海俊凱房地產開發，轉讓持有的佛山市順德區盈沁房地產開發49%股權，均由五礦國際信託接盤。

五礦國際信託為中國五礦集團旗下從事信託業務的非銀行金融機構。對於上述股權變動，五礦國際信託在回應陸媒時表示，公司認為通過獲得項目公司全部股權及管理權，推動項目正常化運營，是當前解決恒大項目問題的最優方案。

恒大集團 復工 房地產

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