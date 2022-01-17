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歷史數據：升息周期的股市表現 傾向強勁而非差勁

編譯季晶晶／綜合報導
根據歷史數據，升息周期的美股表現往往強勁而非差勁。(路透)
根據歷史數據，升息周期的美股表現往往強勁而非差勁。(路透)

聯準會（Fed）即將在25和26日召開下一次貨幣政策會議，外界廣泛預期會採取激進或鷹派的貨幣政策，對升息幅度的揣測從一般認為今年可能升3碼，到摩根大通執行長戴蒙警告的恐多達7碼。重點是，升息真的代表股市表現疲弱嗎？財經網站MarketWatch報導，歷史證明，在升息周期裡，股市的表現往往強勁，而不是差勁。

根據Dow Jones Market回溯到1989年的統計數據，Fed過去6次的升息周期裡，道瓊工業指數的平均報酬率將近55%，史坦普500指數為62.9%，那斯達克綜合指數則為102.7%；連5次的降息周期，也有不錯的漲幅，道瓊工業指數平均上漲23%，史坦普500指數漲21%，那斯達克指數勁揚32%。兩者出現差異可能是因為，降息通常發生在經濟疲軟時，升息則是經濟被視為過熱時。

但經濟正經歷數十年來最嚴重的通膨，很難看出股市會有出色表現。根據美股年初走勢，看多的投資人恐難獲得兩位數的報酬。道瓊工業指數今年迄今下跌1.2%，史坦普500指數挫低2.2%，那斯達克綜合指數1月至今的跌幅為4.8%。

目前飆贏其他類股的是能源股。史坦普500指數的能源股今年來的漲幅為16.4%，金融股雖是第二名，但漲幅是小很多的4.4%。其他9個類股不是持平就是走低。價值股有可能捲土重來，以iShares史坦普500價值型ETF衡量，周線上漲0.1%，本月迄今的報酬率為1.2%。

在債券殖利率上升之際，成長股受挫，因殖利率快速攀升降低他們未來現金流的價值。利率走高也影響科技公司買庫藏股的能力。廣受歡迎的iShares史坦普500成長型ETF本周下跌0.6%，1月至今的跌幅達5.1%。生技股更被打趴。iShares生技ETF周線下跌1.1%，本月迄今重挫9%。

伍德（Cathie Wood）的旗艦基金ARK創新ETF上周大跌近5%，1月的前兩周累計重挫15.2%。迷因股也慘不忍睹，遊戲驛站（GameStop）上周暴跌17%，1月來跌逾21%，AMC周線大跌11%，本月累跌24%。

指數 史坦普500 升息

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