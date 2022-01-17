違反隔離規定被抓包 瑞信董事長辭職下台

瑞信集團董事長霍塔-歐索里奧因違反隔離防疫規定而辭職下台。(路透)

瑞信集團董事長霍塔-歐索里奧（Antonio Horta-Osorio）在遭到調查違反防疫 隔離規定的行為後，已經辭職。他曾肩負起帶領瑞信度過一連串醜聞事件的重責大任，如今則是倉促下台。

瑞信發表聲明說，在董事會委託展開調查後，已經任命董事會成員李曼（Axel P. Lehmann）接任董事長職位。

瑞信在上月表示，「遺憾地坦承霍塔-歐索里奧在隔離期結束前離開瑞士，違反了隔離規定」。路透稍後報導，霍塔-歐索里奧在去年7月初參加了在倫敦舉行的溫布頓 網球決賽，當時正值從歐洲前往者必須接受一段時間隔離的時期。

此外，霍塔-歐索里也在去年12月上旬為自己「無意中違反了」瑞士檢疫規定而道歉。他在11月28日從英國 返回瑞士，必須隔離10天，但他仍在12月1日乘坐私人飛機前往了伊比利亞半島，違反了檢疫制度。

霍塔-歐索里奧在最新一份聲明中表示：「我對我一些個人行為為銀行帶來困擾、削弱我在內外部代表瑞信的能力感到遺憾。」「因此我認為，在這個關鍵時刻，我的辭職符合瑞信及其股東的利益。」

霍塔-歐索里奧去年4月才被任命為瑞信董事長，一直嘗試帶領瑞信走過災耐性的一年，期間發生Archegos資產管理公司倒閉、與Greensill Capita相關的資金遭到凍結，導致數十億美元虧損與多名高層主管離職。