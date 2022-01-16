政黨立場影響通膨預期 經濟學者：可能導致錯誤決策

消費者的通膨預期因所屬黨派而有懸殊看法。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，對美國今年的通膨預期，明顯因為投票偏好而出現懸殊差距。密西根大學上月進行的消費者信心調查顯示，共和黨 人預期未來一年物價上漲大約7%，比民主黨 人的3%高出逾一倍，是該調查自1980年詢問受訪者黨派背景以來的最大差距。

根據主持該調查的首席經濟學家科廷（Richard Curtin），兩極化的通膨預期是相當新的現象。始於2000年代小布希 和歐巴馬時代，情況並不令人憂心，但川普當選後就「爆炸了」。

科廷說，「對於通膨預期的黨派分歧，不幸主導了對當前經濟趨勢的理性評估。這種情況可能會促使消費者和決策者都做出錯誤決定」。儘管黨派分歧並不是新鮮事，科廷警告表示，談到通膨等問題時，「黨派之間持續存在懸殊差異，已產生巨大的經濟不確定性」。

實際上，消費者對價格的看法非常重要。因為通膨既是經濟力量，也是心理力量。當民眾預期物價格上漲，往往提早進行大宗採購，增加對商品的需求，反而推高價格。這是一個很難打破的循環。

儘管美國的消費者支出在疫情期間一直很強勁，但正出現受挫跡象。密西根大學上周五公布的初步數據顯示，1月消費者信心降到12年來的次低水準。

科廷說：「儘管Delta和Omicron新冠變種病毒促成下降趨勢，但也起因於通膨率不斷上升。」

消費者預期對聯準會（Fed）會如何管理利率，也發揮了重要作用。但衡量這些預期很棘手，尤其是當通膨變得這麼兩極化時。

經濟學家拜德（Carola Binder）指出，「當消費者接受訪調說出通膨預期時，通常對通膨預期沒有完整資訊，他們說的是與對廣泛經濟狀況的樂觀程度有關的事。」

他補充表示，預期不總是會轉化為行動。如果共和黨人認為物價會繼續飆升，應該會比民主黨人買進更多商品。 但至少目前為止，還沒發生這種狀況，他認為「民眾沒真正說出他們會採取行動的通膨預期」。