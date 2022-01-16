iPhone 13暢銷 蘋果連6周蟬聯中國手機銷量冠軍

Counterpoint Research研究主任Tom Kang預測，蘋果有望在中國市場持續繳出亮眼表現，直到其他對手在品牌和品質方面迎頭趕上。(路透)

一項最新報告指出，拜iPhone 13系列機款熱銷所賜，截至在2021年底，美國蘋果 公司在中國市場打敗Vivo、Oppo等勁敵，連續六周蟬聯中國智慧手機銷量冠軍，為2015年12月來首見。

香港市調機構Counterpoint Research的報告顯示，iPhone 13的新相機功能及支援5G網路，加上價格相對親民，幫助該機款在這個全球第二大經濟體的初步銷售額，超過其前代舊機。

iPhone 13機款於去年9月24日開賣時，蘋果便在上市第一周短暫躍居中國智慧手機銷量冠軍，隨後被搶走頭銜，一直到11月底才奪回榜首，到年底前都穩坐銷量一哥寶座。蘋果上次稱霸中國市場是在2015年12月，那時iPhone 6S銷售強勁。

蘋果這此之所以能壓制Vivo、Oppo等本土對手，不僅是受iphone 13熱賣的拉抬，還受益於美國對市場領導者華為 祭出制裁。

Counterpoint Research研究主任Tom Kang在報告中說：「蘋果在中國唯一真正的競爭對手是華為，由於美國的制裁，華為現在面臨嚴重的生產問題。」

他預測，蘋果有望在中國市場持續繳出亮眼表現，直到其他對手在品牌和品質方面迎頭趕上。

蘋果市值在3日短暫衝破3兆美元後，成為全世界市值最高企業，歸功於在新冠疫情期間消費者需求激增之際，這家iPhone製造商推出的旗艦產品大賣，且服務事業也蒸蒸日上，屢創新猷。