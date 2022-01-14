花旗賣東南亞四地消金業務 37億售新加坡大華銀行

花旗集團同意出售在印尼、馬來西亞、泰國及越南等東南亞四個市場的消費者金融業務。（路透）

花旗集團（Citigroup）同意出售在印尼、馬來西亞、泰國及越南 等東南亞 四個市場的消費者金融業務，以大約50億星元（37億美元）的價格，售予新加坡 大華銀行（UOB），朝撤離13個消金市場的目標又邁進一步。

這是大華銀行20年來最大手筆併購案，將使這家東南亞規模第三大銀行在印尼、馬來西亞、泰國和越南合計的消金顧客基礎倍增，提升與規模更大同業星展銀行（DBS）、新加坡華僑銀行（OCBC）較勁的競爭力。

大華銀行副董事長兼執行長黃一宗說：「從整合立場來看，向同一家、有信譽且品牌統一的賣家收購，可降低複雜性。單一銀行，單一平台，單一模式。」

大華銀行將買下花旗這四地的無擔保及有擔保貸款資產組合、財富管理事業，以及消費者存款業務，其中包含24家分行。花旗在這些市場的消金部門總計僱用約5,000人，都將轉移至大華。

史福伯登分析師郭凱文釙（音譯）表示，這樁交易將協助大華銀行「在規模方面急起直追」。他說：「優點在於，交易規模小且負擔得起，帳面市值比1.2倍，就能買下花旗以優質著稱的資產，很不錯。」

大華銀行股價應聲大漲2.4%，漲上四年高點，表現凌駕新加坡海峽時報指數。

花旗執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）去年宣布，花旗將重新聚焦於利潤更豐厚的機構人和財富管理事業，準備收起在13個市場的消金部門，其中亞洲就占10個。

花旗亞太地區執行長巴貝吉（Peter Babej）說，業務重新聚焦將「增進在策略焦點領域的投資，包括遍布亞太各地的機構網絡，優化花旗的投資報酬」。