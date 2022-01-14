我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌

花旗賣東南亞四地消金業務 37億售新加坡大華銀行

編譯湯淑君／綜合外電
花旗集團同意出售在印尼、馬來西亞、泰國及越南等東南亞四個市場的消費者金融業務。（路透）
花旗集團同意出售在印尼、馬來西亞、泰國及越南等東南亞四個市場的消費者金融業務。（路透）

花旗集團（Citigroup）同意出售在印尼、馬來西亞、泰國及越南東南亞四個市場的消費者金融業務，以大約50億星元（37億美元）的價格，售予新加坡大華銀行（UOB），朝撤離13個消金市場的目標又邁進一步。

這是大華銀行20年來最大手筆併購案，將使這家東南亞規模第三大銀行在印尼、馬來西亞、泰國和越南合計的消金顧客基礎倍增，提升與規模更大同業星展銀行（DBS）、新加坡華僑銀行（OCBC）較勁的競爭力。

大華銀行副董事長兼執行長黃一宗說：「從整合立場來看，向同一家、有信譽且品牌統一的賣家收購，可降低複雜性。單一銀行，單一平台，單一模式。」

大華銀行將買下花旗這四地的無擔保及有擔保貸款資產組合、財富管理事業，以及消費者存款業務，其中包含24家分行。花旗在這些市場的消金部門總計僱用約5,000人，都將轉移至大華。

史福伯登分析師郭凱文釙（音譯）表示，這樁交易將協助大華銀行「在規模方面急起直追」。他說：「優點在於，交易規模小且負擔得起，帳面市值比1.2倍，就能買下花旗以優質著稱的資產，很不錯。」

大華銀行股價應聲大漲2.4%，漲上四年高點，表現凌駕新加坡海峽時報指數。

花旗執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）去年宣布，花旗將重新聚焦於利潤更豐厚的機構人和財富管理事業，準備收起在13個市場的消金部門，其中亞洲就占10個。

花旗亞太地區執行長巴貝吉（Peter Babej）說，業務重新聚焦將「增進在策略焦點領域的投資，包括遍布亞太各地的機構網絡，優化花旗的投資報酬」。

新加坡 東南亞 越南

上一則

銀行股不給力 股指連跌兩周

延伸閱讀

2022全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡並列第1

2022全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡並列第1
不打疫苗就沒工作 花旗月底開除在美不配合員工

不打疫苗就沒工作 花旗月底開除在美不配合員工
美股最錢線／寬鬆結束 花旗看淡前景

美股最錢線／寬鬆結束 花旗看淡前景
新加坡奇景 水獺成群結隊逛大街 居然還咬人

新加坡奇景 水獺成群結隊逛大街 居然還咬人

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41
哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。(美聯社)

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

2022-01-08 16:25

超人氣

更多 >
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂