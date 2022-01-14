銀行股不給力 股指連跌兩周

主要銀行股在14日公布財報後下跌，拖累美股今年第二周繼續收跌。美聯社

主要銀行股在14日公布財報後下跌，拖累美股今年第二周繼續收跌。

道瓊工業平均指數 下跌201.81點或0.56%至3萬5911.81點。史坦普500指數小漲3.82點或0.08%至4662.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚86.94點或0.59%至1萬4893.75點。

近幾周隨著利率走高而表現出色的銀行股普遍走低，即使整體財報數據強勁，但投資人似乎仍然感到失望。

按資產計算，美國第一大銀行摩根大通的獲利和營收 超出預期，但股價下跌6.26%。該公司獲利主要來自大量信貸儲備釋出，財務長巴納姆(Jeremy Barnum)警告，該公司可能會在未來2年無法達到關鍵獲利目標。

花旗集團下跌1.32%，該行營收超出預期，但獲利利下降26%。摩根史坦利和高盛的股價也下跌。

與此同時，在營收超過預期後，富國銀行上漲3.53%。CEO沙夫(Charles Scharf)在財報聲明中表示，貸款需求在下半年回升。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)大型銀行分析師卡西迪(Gerard Cassidy)指出，「真正讓人注意到的是成本上揚。這在富國銀行和摩根大通的財報中都明白顯示。」富國銀行為此已經制訂未來削減成本的方案，這可能解釋了其14日股價出色表現的原因。

在宣布調升美國和加拿大用戶的訂費後，Netflix上漲1.25%，有助那指跑贏大盤。

在澳門政府宣布將只開放6張賭場牌照後，賭場股票是14日的另一個亮點。拉斯維加斯金沙集團上漲14.15%，而永利度假村上漲8.6%。隨著原油價格上漲，石油股也表現出色。

數據方面，12月零售額下降1.9%，低於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的下降0.1%。由於民眾預期通膨會長期存在，密西根大學1月初步消費者信心指數低於預期。

報告發布後，消費性非必需品股承壓，Bath & Body Works和Under Armour都下跌逾2%。在被宣布將被那斯達克100指數剔除後，Peloton下跌2.55%。

摩根大通經濟學者西爾佛(Daniel Silver)在給客戶的報告中說，「最近Omicron變種病毒的傳播可能影響銷售，但也連帶產生其他作用。支持了另一個疫情期間的現狀，就是當病毒傳播時，消費者可能會從面對面購物轉向線上購物，但12月非商店銷售額暴跌8.7%。」

對投資人來說，2022年開局並不順利。科技股在今年第一周大跌，因為聯準會(Fed)暗示採取更激進的通膨措施，同時利率飆升。本周稍早時，這兩項舉措都部分逆轉，但到14日下午又再逆轉。

本周三大股指均下跌。那指下跌0.28%，道指和史指分別下跌0.30%和0.88%。

BNY Mellon Wealth Management資本市場股票主管萊文(Alicia Levine)表示，「有種觀點認為，Fed更趨鷹派的定價是一個過程，不是只有一周。即使上周局勢已定，但這將是一個過程，我認為就本季總體而言，科技股和成長股的波動性可能會更大。」

她說，「第一季應該是殖利率 上升、利率上升、周期股表現出色，我們認為長期成長股本季將面臨充滿挑戰。」

在其他部分，塗料製造商Sherwin-Williams下跌2.8%，該公司警告，第4季獲利將低於預期，因Omicron病例激增導致採購材料和人員配備問題。資金管理巨頭貝萊德獲利超過預期，但營收略低於目標，股價下跌1.91%。

在其他數據方面，11月商業庫存高於預期，但工業生產令人失望，下降0.1%，而預期為成長0.2%。