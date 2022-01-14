中國去年進出口衝破6兆美元 再創歷史新高

圖為上海洋山深水港碼頭元月2日燈火通明景象，多艘大型貨櫃輪正在進行裝卸作業。中新社

中國去年進出口首次突破6兆美元大關，達到6.05兆美元。中國海關總署新聞發言人李魁文表示，這是中國外貿進出口在2013年首次達到4兆美元的8年後，在去年一年內跨過5兆美元、6兆美元兩大台階，達到了歷史高點。去年中國外貿增量高達1.4兆美元。

李魁文指出，2021年，中國的前五大貿易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本和韓國。按人民幣計，對上述貿易夥伴進出口分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。

按產品類別來看，2021年，中國出口機電產品達人民幣12.83兆元，增長20.4%，占出口總值的59%，其中自動數據處理設備及其零部件、手機 、汽車 分別增長12.9%、9.3%、104.6%。同期，進口機電產品人民幣7.37兆元，增長12.2%，占進口總值的42.4%，其中集成電路進口增長15.4%。

李魁文說，儘管面對全球新冠肺炎疫情 帶來的嚴重衝擊，2021年中國外貿進出口依然展現了強勁的韌性。但展望今年，中國外貿面臨的不確定、不穩定、不均衡因素增多。包括：中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

此外，當前全球疫情形勢依然嚴峻，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國際需求復甦勢頭放緩。加上2021年外貿基數較高的因素，李魁文稱，2022年中國外貿運行將面臨一定的壓力。