我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華人遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

塞港未解 洛杉磯港空櫃滯留費延後實施 另尋他法清碼頭

編譯季晶晶／綜合報導
洛杉磯港收取空櫃滯留費的計畫延後實施。（美聯社）
洛杉磯港收取空櫃滯留費的計畫延後實施。（美聯社）

美國最大的海運貿易門戶洛杉磯港，已經延後了向航運公司收取空貨櫃滯留費的計畫，正諮詢物流業者有哪些替代選項可以解決碼頭上貨櫃堆積的問題。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周四說，原本要在月底生效、每天罰100美元的空櫃滯留費規定，可能「引發意想不到的後果」，因為部分滯留最久的空貨櫃，可能被埋在其他貨櫃下面，必須費時處理，而「我們的海運碼頭目前根本沒時間可供浪費」。他是在昨天洛杉磯海港委員會排定投票時，進行簡報並做此發言。

塞羅卡說，滯留費提案的用意是要引發業界討論，目的已經達成。

代表卡車司機的港口貨車運輸協會（HTA）近幾個月一直在抱怨主要港口對於歸還空貨櫃的限制，認為這是緩解美國供應鏈瓶頸必須先解決的重大問題。塞羅卡表示，空櫃「必須移出，但不要對美國出口造成負面衝擊，並須協助卡車運輸人員，讓他們可以載回有拖板車的空櫃，處理下一輪進口。

儘管洛杉磯港口的空貨櫃數量已降到72000個，低於耶誕假期前的90000個，塞羅卡說，想降到70000個以下，是「很大的阻力點」。

另外，根據聲明，洛杉磯海港委員會昨天投票一致同意，延長另一項費用、對進口貨櫃收取滯留費的授權。這項規定最早在10月25日宣布，但一直未曾實施，原本90天後就要過期。委員會並修改規定，鐵路接運的貨櫃由原先滯留6天放寬到9天才開始收滯留費，符合卡車的規定。

洛杉磯和長灘兩個港都還沒開始實施這項新規定，但自去年10下旬起，已經讓滯留的進口貨櫃大減逾60%。

洛杉磯港 投票 供應鏈

上一則

英特爾巨型晶圓廠傳落腳俄亥俄 規模或成最大開發案

延伸閱讀

加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

擔心校園疫情 洛縣Redondo高中學生抗議遊行

擔心校園疫情 洛縣Redondo高中學生抗議遊行
洛杉磯縣醫院鬧人力荒 取消非緊急手術

洛杉磯縣醫院鬧人力荒 取消非緊急手術
洛杉磯縣學生和學校教職員工 陽性率攀升至14%

洛杉磯縣學生和學校教職員工 陽性率攀升至14%

熱門新聞

圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」
從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救