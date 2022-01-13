塞港未解 洛杉磯港空櫃滯留費延後實施 另尋他法清碼頭

洛杉磯港收取空櫃滯留費的計畫延後實施。（美聯社）

美國最大的海運貿易門戶洛杉磯港 ，已經延後了向航運公司收取空貨櫃滯留費的計畫，正諮詢物流業者有哪些替代選項可以解決碼頭上貨櫃堆積的問題。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周四說，原本要在月底生效、每天罰100美元的空櫃滯留費規定，可能「引發意想不到的後果」，因為部分滯留最久的空貨櫃，可能被埋在其他貨櫃下面，必須費時處理，而「我們的海運碼頭目前根本沒時間可供浪費」。他是在昨天洛杉磯海港委員會排定投票 時，進行簡報並做此發言。

塞羅卡說，滯留費提案的用意是要引發業界討論，目的已經達成。

代表卡車司機的港口貨車運輸協會（HTA）近幾個月一直在抱怨主要港口對於歸還空貨櫃的限制，認為這是緩解美國供應鏈 瓶頸必須先解決的重大問題。塞羅卡表示，空櫃「必須移出，但不要對美國出口造成負面衝擊，並須協助卡車運輸人員，讓他們可以載回有拖板車的空櫃，處理下一輪進口。

儘管洛杉磯港口的空貨櫃數量已降到72000個，低於耶誕假期前的90000個，塞羅卡說，想降到70000個以下，是「很大的阻力點」。

另外，根據聲明，洛杉磯海港委員會昨天投票一致同意，延長另一項費用、對進口貨櫃收取滯留費的授權。這項規定最早在10月25日宣布，但一直未曾實施，原本90天後就要過期。委員會並修改規定，鐵路接運的貨櫃由原先滯留6天放寬到9天才開始收滯留費，符合卡車的規定。

洛杉磯和長灘兩個港都還沒開始實施這項新規定，但自去年10下旬起，已經讓滯留的進口貨櫃大減逾60%。