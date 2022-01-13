英特爾巨型晶圓廠傳落腳俄亥俄 規模或成最大開發案

英特爾巨型晶圓廠傳出選址俄亥俄州。（路透）

英特爾（Intel）傳出要在美國俄亥俄州 首府哥倫布地區，打造一座巨型晶圓廠，消息來源說，規模可能是該有史以來的最大開發案。

政府官員謝絕置評，但地方新聞媒體如cleveland.com和哥倫布郵訊報（Columbus Dispatch）前幾天都報導，一家晶片廠在內的大規模經濟開發案可能進入該區的謠言，幾個月來甚囂塵上。

細節雖被嚴防死守，但根據cleveland.com，消息人士說，英特爾去年12月通知俄亥俄州長Mike DeWine，俄州提案贏過紐約州，已被選中。

英特爾的新廠計畫落腳哥倫布以東大約20英里的富裕郊區New Albany，將雇用上萬名員工，投資 數百億美元。

俄亥俄州立大學就在附近，該校資訊科學和電機工程系去年排名進入美國新聞與世界報導排行榜的前25名。

然而，英特爾建廠的具體規模和時程，將取決於美國聯邦政府補助國內半導體生產商的立法。參院去年6月通過《美國創新與競爭法案》（U.S. Innovation and Competition Act），但該案目前還躺在眾院 。俄亥俄州長以及州議會的民主、共和兩黨議員，本周稍早都呼籲國會加速立法。

英特爾執行長基辛格去年8月宣布要打造巨型晶圓廠，10年為期分階段完成，總投資額達1,000億美元，將創造1萬個工作機會，並額外支持10萬個相關工作。該公司原計去年底公布地點，但推遲到2022年初。