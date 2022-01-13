科技升勢驟止 回吐本周漲幅

科技股反彈消退，美股13日重新陷入困境。(美聯社)

由於科技股反彈消退，美股13日重新陷入困境。

史坦普500指數 下跌67.32點或1.42%至4659.03點。那斯達克綜合指數下跌381.58點或2.51%至1萬4806.81點。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌176.7點或0.49%至3萬6113.62點。

大型科技股如亞馬遜下跌2.42%和微軟下跌4.23%，都拖累了那指。在太空探索公司維珍銀河宣布發行債務後，股價大跌18.92%，而Snap也下跌10.22%。電動車特斯拉下跌6.75%。

科技股的下滑終結那指連續3天的漲勢。科技股從2022年開始一直大幅波動，因為聯準會(Fed)暗示今年將積極應對通膨，包括升息和縮減資產負債表。

Bleakley Advisory Group投資 長布克瓦(Peter Boockvar)說，「當Fed不再是朋友時，市場只能逢高拋售。」

他指出，幾支大型科技股在午盤交易中幾乎同時下跌，「有人說『不想再持有科技股了』。」

部分強勁的財報提供了支撐力道。達美航空的獲利和營收出現成長，並重新確診全年財測，股價上漲2.09%。在公布優於預期的業績後，房屋建築商KB Home大漲16.52%。

此外，道指成份股波音上漲2.9%，之前《彭博》報導，該公司的737 Max最快可能在本月在中國復飛。

另一份通膨報告顯示物價出現史上最大漲幅，但並不像一些經濟學者擔心的那麼糟糕。12月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.2%，低於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的0.4%。然而，PPI同比成長9.7%，是自2010年以來的最高記錄。

前一天公布的重要通膨指標12月消費者物價指數(CPI)也大幅上揚。根據勞工部勞工統計局的數據，CPI同比成長7%，是1982年以來的最高年增率，但基本符合預期。

即使通膨高漲，但本周美股上揚，而利率下跌，部分緩解了上周相反方向的劇烈波動。然而，13日的大跌讓本周三大主要平均股指轉為下跌。

以資深經濟學者羅斯(Brian Rose)為首的瑞銀策略師在報告中表示，「預計未來幾個月美國10年期國債殖利率 將從目前的1.73%升至2%左右，因為投資人消化了Fed更加鷹派的立場以及進一步上升的通膨數據。也就是說，預計殖利率的急劇上升不會危及股市反彈。與去年同期相比，通膨有可能在第1季達到頂峰，並在年內回落。」

其他地方經濟數據方面，截至1月8日當周初請失業金人數為23萬人，高於接受《道瓊》調查的經濟學者預測的20萬人。然而，持續申領數下降。

投資人還密切關注國會山莊動態，Fed理事布雷納德(Lael Brainard)在參議院作證，確認她擔任Fed決策聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席。

第4季財報季於本周拉開帷幕，幾家主要銀行將在14日開盤前公布財報。根據Refinitiv的數據，分析師預計第4季獲利將增加22.4%，但對2022年的財測可能會成為決定市場走勢的關鍵因素。