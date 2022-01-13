我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗強制令遭最高法院否決 拜登：令人失望

好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

科技升勢驟止 回吐本周漲幅

財經新聞組／綜合報導
科技股反彈消退，美股13日重新陷入困境。(美聯社)
科技股反彈消退，美股13日重新陷入困境。(美聯社)

由於科技股反彈消退，美股13日重新陷入困境。

史坦普500指數下跌67.32點或1.42%至4659.03點。那斯達克綜合指數下跌381.58點或2.51%至1萬4806.81點。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌176.7點或0.49%至3萬6113.62點。

大型科技股如亞馬遜下跌2.42%和微軟下跌4.23%，都拖累了那指。在太空探索公司維珍銀河宣布發行債務後，股價大跌18.92%，而Snap也下跌10.22%。電動車特斯拉下跌6.75%。

科技股的下滑終結那指連續3天的漲勢。科技股從2022年開始一直大幅波動，因為聯準會(Fed)暗示今年將積極應對通膨，包括升息和縮減資產負債表。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「當Fed不再是朋友時，市場只能逢高拋售。」

他指出，幾支大型科技股在午盤交易中幾乎同時下跌，「有人說『不想再持有科技股了』。」

部分強勁的財報提供了支撐力道。達美航空的獲利和營收出現成長，並重新確診全年財測，股價上漲2.09%。在公布優於預期的業績後，房屋建築商KB Home大漲16.52%。

此外，道指成份股波音上漲2.9%，之前《彭博》報導，該公司的737 Max最快可能在本月在中國復飛。

另一份通膨報告顯示物價出現史上最大漲幅，但並不像一些經濟學者擔心的那麼糟糕。12月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.2%，低於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的0.4%。然而，PPI同比成長9.7%，是自2010年以來的最高記錄。

前一天公布的重要通膨指標12月消費者物價指數(CPI)也大幅上揚。根據勞工部勞工統計局的數據，CPI同比成長7%，是1982年以來的最高年增率，但基本符合預期。

即使通膨高漲，但本周美股上揚，而利率下跌，部分緩解了上周相反方向的劇烈波動。然而，13日的大跌讓本周三大主要平均股指轉為下跌。

以資深經濟學者羅斯(Brian Rose)為首的瑞銀策略師在報告中表示，「預計未來幾個月美國10年期國債殖利率將從目前的1.73%升至2%左右，因為投資人消化了Fed更加鷹派的立場以及進一步上升的通膨數據。也就是說，預計殖利率的急劇上升不會危及股市反彈。與去年同期相比，通膨有可能在第1季達到頂峰，並在年內回落。」

其他地方經濟數據方面，截至1月8日當周初請失業金人數為23萬人，高於接受《道瓊》調查的經濟學者預測的20萬人。然而，持續申領數下降。

投資人還密切關注國會山莊動態，Fed理事布雷納德(Lael Brainard)在參議院作證，確認她擔任Fed決策聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席。

第4季財報季於本周拉開帷幕，幾家主要銀行將在14日開盤前公布財報。根據Refinitiv的數據，分析師預計第4季獲利將增加22.4%，但對2022年的財測可能會成為決定市場走勢的關鍵因素。

指數 殖利率 投資

上一則

聯準會：美經濟溫和成長 通膨有收斂希望

延伸閱讀

聯準會：美經濟溫和成長 通膨有收斂希望

聯準會：美經濟溫和成長 通膨有收斂希望
12月物價指數年增幅7% 40年來首見

12月物價指數年增幅7% 40年來首見
通膨為何這麼高？今年可降低？學者：還有1隱憂

通膨為何這麼高？今年可降低？學者：還有1隱憂
中國物價指數漲幅 雙雙回落 食品、工業品價格下跌

中國物價指數漲幅 雙雙回落 食品、工業品價格下跌

熱門新聞

圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41
哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。(美聯社)

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

2022-01-08 16:25

超人氣

更多 >
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？

「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？
李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」