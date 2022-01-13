美12月PPI升幅急縮 通膨壓力暫時減輕 美股期指小漲

美國去年12月生產者物價指數 （PPI）升幅比11月全面大幅縮小，也低於預估，主因能源及食品價格回落；但由於元月以來能源價格回升，加上Omicron疫情 飆高，預料未來幾個月PPI仍將相對偏高，繼續推升消費者物價。

12月最終需求PPI（即整體PPI）比11月小幅上升0.2%，低於預估的0.4%，更遠小於11月時的1.0%升幅（修正後數字）；與一年前相比，升幅仍高達9.7%，比11月及市場預估的升幅9.8%微降。

扣除食品及能源後，核心PPI月升0.5%，符合預估，比11月時的0.7%升幅下降；比上年同期上升8.3%，高於預估的8.0%，也比11月時的7.9%升幅（修正後數字）還高。

扣除食品、能源、汽車 及貿易相關項目後的「雙核心」PPI，比11月上升0.4%，低於預估的0.5%升幅，也比11月時的0.8%升幅下降（修正後數字）；比上年同期上升6.9%，符合預估，升幅也與11月相同。

PPI升幅急縮，顯示原材料及勞工短缺及運輸瓶頸已有所減緩，但今年來能源價格又再度回升，加上疫情升高，預料未來幾個月PPI至少仍將相對升高，通膨壓力並未解除。