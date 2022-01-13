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特斯拉共同創辦人：電動車銷售將起飛 但產能恐跟不上

編譯陳律安／綜合外電
特斯拉共同創辦人史陶柏。本報系資料庫
特斯拉共同創辦人史陶柏。本報系資料庫

美國電動車大廠特斯拉共同創辦人、電池回收業者Redwood Materials執行長史陶柏（JB Straubel）表示，電動車的銷售將起飛，但電池產能可能跟不上腳步。

CNBC報導，史陶柏認為，分析師預估2025年前美國電動車的市占率將達到12.7%，這種預測可能太低，鑒於在歐洲部分地區和其他地區的電動車銷量快速成長，因此2025年前電動車的市占率可望更高。

史陶柏說，電動車需求火熱，促使Redwood Materials斥資10億美元，在內華達州麥卡倫蓋新工廠。這座工廠預定今年稍晚完工，將生產陽極銅箔，Panasonic將利用這種材料生產電池，而特斯拉坐落在內華達州的「超級工廠」，將使用這些電池製造電池組。

Redwood Materials預期，這座將聘僱逾500名工人的工廠，每年的陽極銅箔產量，足以供應100萬輛電動車。這將是美國第一座陽極銅箔工廠，目前這種材料多來自中國大陸、南韓等亞洲國家。

然而，史陶柏認為，電動車電池產業尚未好準備好因應市場需求擴大，「我們絕對有可能見到類似半導體短缺的情形再度上演，這可能削弱並阻礙電動車成長。」

電動車 特斯拉 內華達州

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