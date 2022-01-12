賓大金融教授：即使Fed非常鷹 美股仍有可為

投資人關切美國聯準會（Fed）升息預期對美股的影響。（路透）

知名金融學者、美國賓州大學華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）周三（12日）承認，美國通膨會比華爾街預期的更惡劣，讓聯準會（Fed）十分頭痛，但他對股票 市場展望依然樂觀。席格爾一向是個股市大多頭。

席格爾周三在財經媒體CNBC的電視訪談中說，通膨急升將令Fed的行動「遠遠超過華爾街所想的積極」。他現在看美國的通膨問題，不只來自因疫情加重的供應鏈瓶頸，還生根在需求與得來容易的錢財裡面。「這是個需求問題。太多錢追逐太少東西。」

德意志銀行（ Deutsche Bank）經濟學家預期Fed 3月就會開始升息 ，今年將會升息四次。高盛的經濟學家也將今年的升息預期次數由三次調高到四次。

席格爾的談話指向有可能需要升息更多，以馴服通膨。和他意見相同的人不少。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙本周一接受CNBC訪問時也說，市場預期今年Fed升息三次，而這「很容易」就會被經濟完全吸收掉，所以他個人認為Fed可能目標要做得更多。

席格爾談美股展望時，提及所謂的「TINA」原則，也就是股票「沒有替代品」（there is no alternative），當債券受到打擊時，人們就多來從事股票交易，為股市帶來支撐。

美國10年期公債殖利率 周三已到達1.73%，接近前次2021年3月高點。席格爾說，實質利率走升，代表類股開始全盤輪動，亦即資金由成長股轉到價值股。