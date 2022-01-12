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美元觸及2個月最低 12月消費者物價勁揚不意外

編譯劉忠勇／綜合外電
美元已消化聯準會今年高度鷹派的預期心理。(路透)
美元已消化聯準會今年高度鷹派的預期心理。(路透)

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三大跌，貶至兩個月最低，12月美國消費者物價勁揚早在預料之中，並未給聯準會（Fed）的政策正常化努力提供任何新的動力。

美元指數下跌0.7%，至94.915，盤中一度跌至94.903，為11月11日以來最低。美元兌日圓貶值0.7％至114.52，為11月30日以來最大跌幅；俄羅斯媒體報導，北約無視俄羅斯提出的為烏克蘭緊張局勢降溫的提議；該消息之

後出現的避險買盤推動日圓上漲。歐元兌美元升值0.7％至1.1446，為11月15日以來最高。

美國12月消費者物價強勁上漲，創近40年來最大年漲幅，強化聯準會最早將於3月開始升息的預期。 消費者物價指數(CPI)繼11月上漲0.8%後，上月又上漲0.5%。CPI年增率為7.0%，這是自1982年6月以來的最大漲幅。接受路透訪查的經濟學家原估，CPI月比漲0.4%，年比上漲7.0%。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo說：「美元的問題是，市場已經對聯準會今年的政策抱有高度鷹派的預期。因此，儘管今天的CPI讀數很高，但它只是強化了已經消化的有關美元和聯準會政策的因素。」

Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey說：「雖然我們認為今天發布的CPI不會影響聯準會可能在3月升息，但有關通膨壓力降低的持續報導可能會導致市場下調對整個2022年正常化周期的預期，這無疑將導致美元持續下跌。」

澳幣兌美元勁升1.04%，澳幣通常被視為風險偏好的流動性指標。美元走弱和油價上漲提振加幣觸及近兩個月高位。

聯準會 指數 俄羅斯

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