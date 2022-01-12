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供應鏈受阻 澳洲肯德基無雞可賣 日麥當勞停售大薯條

文／張大仁
薯條是麥當勞招牌產品。（路透）
薯條是麥當勞招牌產品。（路透）

如果最近想在澳大利亞的肯德基或日本麥當勞尋找最常吃的菜單選項，可能會感到失望。

這兩家速食連鎖店分別面臨新鮮雞肉和炸薯條的短缺危機，迫使它們本月削減一些正常的菜單項目。

兩家公司都將這些挫折歸咎於供應鏈混亂。這些供應鏈混亂也正在衝擊全球各地的其他餐廳業。

在澳大利亞，肯德基表示，由於難以找到其最重要的原料：新鮮雞肉供應，它已暫時從全澳某些分店的菜單中刪除了一些項目。該公司表示，其供應商正受到與新冠疫情相關的員工短缺的打擊。

公司發言人表示：「我們正尋求與多家供應商合作，以減輕影響並提供他們支持，但預計未來幾周供應仍將繼續出現一些中斷。」

肯德基沒有具體說明哪些菜單項受到影響，或者哪些供應商遇到問題。

但1月中旬，與這家速食巨頭建立合作夥伴關係的澳大利亞家禽加工商Ingham's表示，該公司「員工出勤率明顯降低，對產量和運作效率造成極大影響。」

該公司在提交證券交易所的文件中強調，「Omicron變種病毒的迅速傳播，以及因此產生的員工短缺，現在也對Ingham's及其一些供應商和客戶的澳大利亞供應鏈、營運、物流和銷售業績產生重大影響。」

不過Ingham's表示不會討論與個別客戶的關係。

炸薯條也快用完了。在日本，麥當勞也被迫停止銷售中份和大份薯條。

由於運送馬鈴薯的延誤，日本麥當勞上月已經暫停提供這些選擇。

1月上旬該公司再延長暫停期限，宣稱將繼續在全日本約2900 家門市僅銷售小份薯條，直至1月底。

麥當勞表示，由於加拿大溫哥華港附近大洪水的影響，該公司本月的薯條進口量將繼續短缺。該港口處理日本麥當勞從北美進口的大部分馬鈴薯。

它補充說，大雪和惡劣天氣也影響了航運服務。

由於暫停銷售大份薯條，所有購買通常附帶大份薯條的套餐顧客將獲得50日元的折扣；約等同於43美分。

麥當勞發表聲明表示，正在努力「安排新的分銷通路」，以確保未來馬鈴薯能穩定供應。

它指出，「我們將繼續與進口商和供應商合作，以便盡快恢復麥當勞薯條的正常銷售。」

這項消息是速食生產商面臨一系列頭痛問題的最新一椿；這些生產商數月來一直在努力應對全球供應鏈中斷。

去年夏天，由於類似的問題，英國麥當勞一度暫時停售奶昔。

去年8月，備受歡迎的英國連鎖店Nando's因招牌餐點peri peri的雞肉供應不足而被迫關閉了部分餐廳。該公司當時在推特上寫道：「英國的供應鏈現在有點像是一場夢魘。」

在美國，塔可鐘(Taco Bell)和福來雞(Chick-fil-A)等速食連鎖店在疫情期間也受到原料短缺的打擊，迫使它們暫時停止為客戶提供某些產品。

澳洲肯德基淪至無雞可賣。（路透）
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麥當勞 供應鏈 日本

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