CPI提前反映 那指連漲3日

美股12日小幅走高。(美聯社)

美股 12日小幅走高，之前雖重要的通膨數據顯示出歷史性漲幅，但與預期基本相符。

史坦普500指數 上漲13.28點或0.28%至4726.35點。那納斯達克綜合指數連漲3日，上揚34.94點或0.23%至1萬5188.39點。道瓊工業平均指數盤中小漲跌後，最終上漲38.3點或0.11%至3萬6290.32點。

勞工部表示，衡量總體商品價格的消費者物價指數(CPI)12月同比成長7%，為1982年以來最大漲幅，但符合接受《道瓊》調查的經濟學家的預期。月增幅也略高於預期。

然而，利率在2022年第一周已經大幅上漲，引發科技股的拋售。這顯示過熱的通膨報告和聯準會(Fed)未來的行動可能至少已部分反映在市場上。

LPL金融資產配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)在報告中表示，「一段時間以來，我們一直預計通膨年增率要到2022年初才會見頂，而omicron變種病毒導致的供應鏈進一步中斷加強了這種情況。但目前更重要的問題是通膨開始放緩的確切時間，因為最終這可能會決定Fed的積極度。」

與經濟成長掛鉤的股票表現較強勁，化學公司Mosaic上漲3.81%，Freeport-McMoRan上漲5.02%。軟體巨頭微軟和谷歌母公司Alphabet分別上漲1.04%和1.21%，而特斯拉則上漲3.93%。

在下跌個股方面，Biogen下跌6.7%，因之前傳出醫療保險將限制該公司的阿茲海默氏症藥物Aduhelm的承保範圍，僅限於參加臨床試驗的早期症狀患者。醫保類股是整體美股最弱的一環，默克和Amgen都拖累道指。

12日的走勢延續本周美股的反彈，尤其是科技股收復了今年第一周因利率上漲的跌幅。上周的跌勢讓部分市場達到華爾街專業人士密切關注的關鍵技術水平。

Schwab Center for Financial Research交易和衍生品總經理弗雷德里克(Randy Frederick)說：「那指10日跌至200日移動均線後反彈，這就是這次反彈的開始。」

從2022年開始飆升的債券殖利率 似乎已經止穩，10年期美國國債殖利率在本周稍早突破1.8%水平後，12日下滑至1.73%。

雖然CPI不是Fed的主要通膨指標，但政策制定者在開始收緊史上最寬鬆的政策措施時，一樣會關注各種措施。

Fed主席鮑爾11日對參議院議員表示，預計今年利率會隨著3月每月債券購買計畫的結束以及減少資產負債表而上升。鮑爾表示，在經濟從疫情衝擊中大幅復甦之際，可能需要採取這些舉措來控制通膨。

與此同時，大型銀行將於13日揭開第4季財報季。摩根大通、花旗集團和富國銀行將在開盤前發布上季業績。