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中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

編譯季晶晶／綜合外電
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

根據美國半導體產業協會（SIA）的分析，中國晶片的2020年全球銷售額出現空前的年成長率，大增30.6%到398億美元，再次超越台灣。2021年的銷售數據尚未出爐。

SIA在10日貼文表示，5年前，中國的半導體裝置銷售僅為130億美元，占全球的3.8%，但在2020年，銷售躍增使市占率擴大到9%，連續兩年超越台灣，緊追在日本和歐盟之後，兩國市占各為10%。這主要是因為美中緊張關係加劇，以及中國集全國之力推動晶片業的發展。

如果中國半導體發展持續強勁動能，未來3年都保持30%的年複合成長率（CAGR），而其他國家的產業成長速率也維持不變，那麼到2024年，中國半導體業年度營收能達1160億美元，市占率超過17.4%，僅次於美國和南韓。

根據SIA，叫人吃驚的還有中國投入半導體業的新創公司數量。2020年，有將近1萬5000家公司註冊登記為半導體企業。許多新創公司是無晶圓公司，專精GPU、EDA、FPGA、人工智慧運算，以及其他高階晶片設計。

SIA的分析進一步顯示，在全球無晶圓半導體代工領域，中國的市占率已達16%，僅次於美國和台灣，遠高於2015年的10%。

晶片 營收 歐盟

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