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英特爾大調薪 全球搶人才

記者簡永祥／台北報導
全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻。路透
全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻。路透

全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻，為因應加速數位轉型，今年決定結構性大調薪，並鎖定七大晶片大廠，尤其看好雲端、AIoT、邊緣運算、５Ｇ等四大領域發展，只要員工透過內部推薦成功引進人才，最高可領到二十四萬元「獵才」獎金，預料將引爆新一波搶人才大戰。

英特爾台灣區分公司總經理汪佳慧11日證實，去年底已告知全球員工將大舉徵才，且今年將透過現金和股票形式，進行結構加薪，將依個別績效及不同部門調整，雖然無法透露調薪幅度，但預期今年加薪總額應會超過二十億美元，遠遠超出英特爾每年的標準加薪幅度。她預告，調薪生效時間點將依美國會計法則，預計落在今年四月，「相信會讓員工感到開心」。

汪佳慧表示，英特爾全球大徵才包括台灣，尤其是台灣負責供應鏈的新竹辦公室，今年對外招募人才，將比台北辦公室多很多。她表示，英特爾薪資結構在業界平均水準之上，加上英特爾是涵蓋製程設計、製造、封裝、研發、行銷及系統整合廠商，有多元平台歷練機會，不僅鼓勵員工跨平台歷練，更歡迎更多優秀人才加入。

事實上，英特爾全球大獵才早已開始行動，近期才剛自蘋果挖角Mac系統架構總監Jeff Wilcox，前天又宣布聘請美光財務長David Zinsner接手英特爾執行副總暨財務長，且獵才範圍更是擴大到雲端、AIoT、邊緣運算、５Ｇ等領域人才。

國內指標大廠台積電則不對英特爾重金吸收菁英的行動，做任何評論。但業界認為，一定會出現排擠效應，相關廠商也勢必提供對應措施，包括加薪及員工福利等，進行留才行動，但也可以看出全球半導體因應數位轉型的大浪潮，在員工短缺下，都採取非常手段，展開搶人才行動。

據了解，英特爾這次結構性大調薪，且內推獎金鎖定七大公司展開挖角，將是英特爾執行長基辛格接回鍋後啟動ＩＤＭ 2.0戰略計畫的一項重大薪資調整，凸顯英特爾在各領域都要搶回市占率決心。

英特爾雖未公布七大公司名稱，但業界推估主要是全球晶片大廠及系統廠，包括美商超微、輝達、臉書、微軟、谷歌、蘋果和台積電等。

英特爾表示，將透過內部推薦延攬優秀人才，過去成功推薦女性人才進入英特爾服務，該員工可獲十六萬元獎金；若成功推薦男性人才，可獲得八萬元獎金。今年則特別是鎖定七家友廠，透過員工推薦成功後，最高可領到二十四萬元，將付給獵才公司的費用省下，回饋給英特爾員工。

晶片 雲端 台積電

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