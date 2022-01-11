克魯曼：比特幣狂熱延燒 與政治狂熱大有關聯

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

從許多角度觀察，加密幣支持者所展現的熱情，有如宗教狂熱一般。但有別於曇花一現的投機狂熱，加密幣運動延燒多年，知名度最高的比特幣 （Bitcoin）已問世13年，就網際網路標準來看，壽命已經很長了。如何解讀這個現象？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文指出，有些人是盲目聽信名人吹捧之詞。他至今仍聽人說「既然活在數位時代，就應用數位錢幣」。但其實大家已經在用Apple Pay、Venmo等行動支付服務購物了，只是這些付款都必須倚賴受信任的第三方：銀行。

對照下，2008年比特幣原始白皮書表明，比特幣存在的目的，就是要移除那種「信任」：比特幣可用加密方式驗證付款，目標是建立起一種獨立於金融機構之外的「端對端」（peer-to-peer）支付系統。

但為何要這麼做？難道銀行不可信賴？許多對加密幣持懷疑態度者都很納悶，加密幣會比其他支付方式做得更好、成本更低嗎，能否舉個具體實例？克魯曼表示，他至今聽到的明顯例子，「沒有一種不涉及非法活動」 — 持平而論，用加密幣是比較容易隱藏。

然而，比特幣和其他加密幣問世時間已蠻長的了，至今在取代傳統貨幣 、作為購買貨物和勞務的交易媒介方面，卻幾乎沒有任何斬獲。硬數據寥寥無幾，但看來絕大多數加密幣交易都涉及市場投機，而不是用於日常商務。

話又說回來，比特幣與其他加密幣如今合計市值卻超過1兆美元。投資人到底心裡在想什麼？

一個答案是：保護財富，唯恐政府亂撒錢推升通膨，使美元貶值。最近彭博資訊有則報導更指出，有些億萬富翁大買加密幣，以防美元貶到「下地獄」。全世界已知發生過57例惡性通膨（hyperinflation）事件，但全都發生在政治與社會動盪之中。克魯曼反問：在那種環境下，買加密幣的人還指望能上網，獲利了結比特幣嗎？

另一答案是「害怕錯失良機」。比特幣命中一個行銷甜蜜點：聽起來很「高科技」、「未來派」，而且還迎合「政治偏執狂」。

產生的資本利得讓許多原本對政治不感興趣的投資人，也覺得有必要投入這場遊戲；同時或許也促使公眾人物，像是紐約新市長亞當斯（Eric Adams），也談論比特幣，因為他們以為這樣就會顯得自己有前瞻力。

不過，比特幣背後邏輯混亂，不表示這個泡沫注定會爆炸。未必會。黃金幾十年前就不再具有交易媒介的功能，但金價卻未崩盤。況且，非法經濟活動所占的分量也不容小覷，大約值1.6兆美元的市面流通百元美鈔—占美國貨幣的80% — 儘管大面額鈔票對普通消費者來說很難用來買東西。你認為那麼多的班傑明·富蘭克林（百元美鈔）是用來做啥？

克魯曼的解答是，比特幣的目的是用來創造一種「無須信任也能運作」的貨幣體系，而現代右翼人士無所不用其極想助長這種不信任感。「新冠病毒是假新聞」，「美國大選被竊奪」，「加州森林大火與氣候變遷無關—是羅斯柴爾德（Rothschild）家族為基建項目覓地，用太空雷射槍引燃的」。

在這種政治氛圍下，難怪右翼人士推出MAGA（讓美國再度偉大）之類的加密幣，喊著「終結銀行宰制貨幣體系」的口號。也難怪川普信徒暨爭取共和黨俄亥俄州參議員候選人提名的Josh Mandel最近會推文說：「俄亥俄必須是敬神、愛家和挺比特幣的州。」

重點是，克魯曼說：「儘管比特幣確實涉及真正的經濟議題，但比特幣的崛起卻與更廣泛的、把美國民主推向崩潰邊緣的政治瘋狂大有關係。」