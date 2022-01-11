病毒不斷變異 世銀估2022經濟成長為4.1%

世界銀行今天表示，由於新變異株不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟成長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。圖為示意圖。路透

世界銀行今天表示，由於新變異株不斷擴散，加上通貨膨脹 、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟成長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。

世界銀行（World Bank）今天發布「全球經濟展望」（Global Economic Prospects, June 2022）報告，報告不包括台灣。

世界銀行指出，Omicron變異株的快速擴散意味著近期內疫情 仍可能繼續擾亂經濟活動，加上包括美國與中國在內的主要經濟體成長減緩，也將壓縮新興市場 與開發中經濟體的外部需求，持續的供應鏈瓶頸與通貨膨脹壓力、全球許多地區金融脆弱性增加等因素，意味著經濟重創風險上升。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，全球經濟面臨疫情、通貨膨脹與政策不確定性挑戰，政府支出與貨幣政策均無前例可循，不平等情況日益增加與安全挑戰對開發中國家尤其不利。

報告預期，全球經濟將從2021年的5.5%放緩至今年的4.1%，2023年還將進一步下滑至3.2%。

與此同時，報告預期已開發經濟體與新興市場和開發中經濟體的增長差異也將擴大。預估已開發經濟體經濟成長率將從2021年的5%下降到2022年的3.8%、2023年則為2.3%。新興市場與開發中經濟體經濟成長率預計將從2021年的6.3%，下降至2022年的4.6%、2023年的4.4%。

在個別國家中，美國經濟成長率從2021年的5.6%，下滑至2022年的3.7%、2023年2.6%；歐元區則從去年的5.2%，放緩到今年的4.2%，2023年更將下滑至2.1%。

東亞與太平洋地區的整體經濟成長率預估也將從去年的7.1%，放緩到2022年的5.1%，明年預估為5.2%；至於中國，由於疫情持續影響，以及中國政府對某些經濟領域收緊監管，報告預估中國經濟成長率將從去年的8.0%，大幅下滑至今年的5.1%，明年則為5.3%。