我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

病毒不斷變異 世銀估2022經濟成長為4.1%

中央社華盛頓11日專電
世界銀行今天表示，由於新變異株不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟成長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。圖為示意圖。路透
世界銀行今天表示，由於新變異株不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟成長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。圖為示意圖。路透

世界銀行今天表示，由於新變異株不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟成長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。

世界銀行（World Bank）今天發布「全球經濟展望」（Global Economic Prospects, June 2022）報告，報告不包括台灣。

世界銀行指出，Omicron變異株的快速擴散意味著近期內疫情仍可能繼續擾亂經濟活動，加上包括美國與中國在內的主要經濟體成長減緩，也將壓縮新興市場與開發中經濟體的外部需求，持續的供應鏈瓶頸與通貨膨脹壓力、全球許多地區金融脆弱性增加等因素，意味著經濟重創風險上升。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，全球經濟面臨疫情、通貨膨脹與政策不確定性挑戰，政府支出與貨幣政策均無前例可循，不平等情況日益增加與安全挑戰對開發中國家尤其不利。

報告預期，全球經濟將從2021年的5.5%放緩至今年的4.1%，2023年還將進一步下滑至3.2%。

與此同時，報告預期已開發經濟體與新興市場和開發中經濟體的增長差異也將擴大。預估已開發經濟體經濟成長率將從2021年的5%下降到2022年的3.8%、2023年則為2.3%。新興市場與開發中經濟體經濟成長率預計將從2021年的6.3%，下降至2022年的4.6%、2023年的4.4%。

在個別國家中，美國經濟成長率從2021年的5.6%，下滑至2022年的3.7%、2023年2.6%；歐元區則從去年的5.2%，放緩到今年的4.2%，2023年更將下滑至2.1%。

東亞與太平洋地區的整體經濟成長率預估也將從去年的7.1%，放緩到2022年的5.1%，明年預估為5.2%；至於中國，由於疫情持續影響，以及中國政府對某些經濟領域收緊監管，報告預估中國經濟成長率將從去年的8.0%，大幅下滑至今年的5.1%，明年則為5.3%。

疫情 新興市場 通貨膨脹

上一則

道瓊早盤重挫280點 投資人等待Fed主席鮑爾證詞

下一則

克魯曼：比特幣狂熱延燒 與政治狂熱大有關聯

延伸閱讀

中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
樣本污染？不只一國案例？Deltacron變異株引全球恐慌

樣本污染？不只一國案例？Deltacron變異株引全球恐慌

Omicron升溫 臉書母公司Meta延後重開辦公室時間

Omicron升溫 臉書母公司Meta延後重開辦公室時間

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金
紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度